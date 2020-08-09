В Бейруте возобновились столкновения между демонстрантами и полицией

КАИР, 9 авг - РИА Новости. Столкновения между демонстрантами и полицией возобновились в центре Бейрута, сообщает телеканал "Аль-Джазира".
По данным корреспондента "Аль-Джазиры", стычки в настоящий момент проходят у здания парламента Ливана.
Тысячи людей вышли в субботу на антиправительственный митинг в Бейруте с требованиями отставки правительства и реформ. Вскоре он перерос в массовые столкновения. Демонстранты захватили здания четырех министерств и ассоциации банков. МВД сообщило о гибели одного правоохранителя. Сообщалось, что в результате столкновений пострадали более 700 человек, в том числе более 100 военнослужащих.
Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.
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