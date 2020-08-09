Ливанская армия начала разгонять демонстрантов в Бейруте

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БЕЙРУТ, 9 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. После прибытия дополнительных сил полиция вытеснила демонстрантов от здания правительства в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.

После того как протестующие перегруппировались в районе Бейрут Сукс, они подошли вплотную к улице, ведущей к парламенту, и начали забрасывать стражей порядка камнями и петардами.

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Полиция в ответ применила в большом количестве слезоточивый газ, однако толпа начала отступать только после того, как к ней приблизилась армия.

В итоге силовикам удалось полностью взять под контроль близлежащие улицы.

Беспорядки в центре Бейрута продолжаются вторые сутки. Демонстранты требуют отставки правительства и роспуска парламента. Накануне митингующие захватили здания четырех министерств, но армии удалось вытеснить их из правительственных комплексов.