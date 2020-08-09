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Ливанская армия начала разгонять демонстрантов в Бейруте
После прибытия дополнительных сил полиция вытеснила демонстрантов от здания правительства в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T22:07
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РИА Новости
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Бейрут: армия разгоняет толпу протестующих у парламента
Бейрут. Армия подключилась к разгону демонстрантов у парламента
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Бейрут: демонстранты начали бросать камни и петарды
Бейрут. Ситуация накаляется. Летят камни и петарды.
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протесты в бейруте, бейрут, ливан, в мире

Ливанская армия начала разгонять демонстрантов в Бейруте

21:25 09.08.2020 (обновлено: 22:07 09.08.2020)
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БЕЙРУТ, 9 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. После прибытия дополнительных сил полиция вытеснила демонстрантов от здания правительства в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.
После того как протестующие перегруппировались в районе Бейрут Сукс, они подошли вплотную к улице, ведущей к парламенту, и начали забрасывать стражей порядка камнями и петардами.
Полиция в ответ применила в большом количестве слезоточивый газ, однако толпа начала отступать только после того, как к ней приблизилась армия.
В итоге силовикам удалось полностью взять под контроль близлежащие улицы.
Беспорядки в центре Бейрута продолжаются вторые сутки. Демонстранты требуют отставки правительства и роспуска парламента. Накануне митингующие захватили здания четырех министерств, но армии удалось вытеснить их из правительственных комплексов.
В результате беспорядков, как сообщили в МВД, погиб сотрудник сил безопасности, пострадали более 700 человек.
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