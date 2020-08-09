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Число пострадавших во время протестов в Бейруте превысило 700 человек
Количество пострадавших в ходе столкновений между протестующими и силовиками в Бейруте превысило 700 человек, сообщает катарский телеканал "Аль-Джазира". РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T05:49
протесты в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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353
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протесты в бейруте, бейрут, ливан, в мире

Число пострадавших во время протестов в Бейруте превысило 700 человек

05:40 09.08.2020 (обновлено: 05:49 09.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкУчастники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте
Участники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Участники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте. Архивное фото
КАИР, 9 авг - РИА Новости. Количество пострадавших в ходе столкновений между протестующими и силовиками в Бейруте превысило 700 человек, сообщает катарский телеканал "Аль-Джазира".
Ранее армия Ливана освободила штаб-квартиру МИД Ливана, а также здания министерств экономики и энергетики, захваченные ранее в субботу протестующими. По данным телеканала "Аль-Арабия аль-Хадас", "на улицы ливанской столицы вернулось спокойствие".
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"Свыше 728 человек получили ранения в ходе протестов в ливанской столице", - сообщает телеканал.
Тысячи людей вышли в субботу на антиправительственный митинг с требованиями отставки правительства и реформ. Вскоре он перерос в массовые столкновения. Демонстранты захватили здания четырех министерств и ассоциации банков. МВД сообщило о гибели одного правоохранителя.
Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.
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