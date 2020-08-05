Крупные взрывы в мире в 2018-2020 годах

2020
4 августа вечером в районе порта Бейрута (Ливан) произошел мощный взрыв. По данным губернатора города, повреждена половина зданий столицы, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, погибли 78 человек, более четырех тысяч пострадали. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб на заседании Высшего совета по обороне заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры.
30 июня в северной части столицы Ирана Тегеране в одной из клиник произошел сильный взрыв. В качестве причины инцидента чиновники назвали утечку газа и пожар, спровоцировавший взрыв кислородных баллонов, находившихся в цокольном этаже здания. В результате погибли 19 человек, 24 пострадали.
13 июня в Китае на съезде скоростного шоссе G15 "Шэньян-Хайкоу" в городском уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу взорвался тягач с цистерной, в которой находился сжиженный газ. Возникшая взрывная волна подбросила цистерну в воздух. Пролетев более 100 метров, цистерна упала на располагавшиеся у шоссе заводские постройки, в результате произошел вторичный взрыв. Многие здания в районе ЧП были разрушены, люди оказались под завалами. Взрыв унес жизни 20 человек, 24 человека были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
15 марта на участке нефтепровода в Нигерии в штате Лагос произошло несколько взрывов. Многие близлежащие строения были разрушены, в том числе церковь и общежитие для девочек. Погибли 17 человек, более 50 пострадали и были направлены в больницы.
2019
4 сентября вечером в индийском штате Пенджаб на фабрике по производству пиротехники прогремел мощный взрыв, который до основания уничтожил предприятие, а также нанес серьезный ущерб расположенным поблизости зданиям. Погибли 23 человека, еще 27 получили ранения различной степени тяжести.
5 августа в Египте в Каире у набережной в районе Маньял автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с другими машинами, что спровоцировало мощный взрыв. В результате 17 человек погибли, 32 получили ранения.
1 июля в штате Бенуэ на юго-востоке Нигерии бензовоз съехал с дороги и опрокинулся. После чего к нему подбежали местные жители, чтобы собрать сочившееся из него топливо. В это время бензовоз взорвался. В результате 50 человек погибли и 70 пострадали.
В ночь на 6 мая в столице Нигера в городе Ниамей рядом с городским аэропортом перевернулась автоцистерна с бензином, а затем она взорвалась. В момент взрыва местные жители, в основном женщины и подростки, начали набирать топливо, вытекающее из цистерны. В результате инцидента погибли 56 человек.
14 апреля в штате Гомбе на северо-востоке Нигерии на мосту Бомала взорвалась нефтяная автоцистерна после столкновения с грузовиком. В результате взрыва 12 человек погибли, 15 получили ранения. В районе также произошло отключение электричества, так как цистерна въехала в линии электропередач.
24 марта на востоке Мьянмы в штате Шан в городе Монгмао взрыв произошел на складе, где хранились строительные материалы, газовые баллоны и взрывчатые вещества. Погибли 16 человек, еще 48 получили ранения.
21 марта в Китае на химзаводе "Цзянсу Тяньцзяи" на территории химического промышленного парка "Чэньцзяган" в уезде Сяншуй городского округа Яньчэн произошел взрыв. Он был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство зафиксировало в этой же провинции землетрясение магнитудой 2,2. Погибли 78 человек, 617 пострадали.
4 февраля в южноафриканской провинции Мпумаланга на угольной шахте произошел взрыв метана. Группа из 42 человек из Лесото проникла в шахту с целью кражи оборудования. В это время емкость с метаном, находившаяся в шахте, взорвалась. Первоначально, по словам выживших, 20 человек смогли выбраться из шахты и вытащить еще двоих, однако затем группа из "примерно от 4 до 6 человек" вернулись в шахту, чтобы помочь другим, но выйти на поверхность не смогла. Шахта на протяжении четырех месяцев не функционировала, и там не работали системы вентиляции и электроэнергии. В результате погибли 18 человек.
18 января на крупном трубопроводе Туспан - Тула в мексиканском штате Идальго прогремел мощный взрыв. Это случилось в тот момент, когда на месте незаконной врезки собрались не менее 350 местных жителей, чтобы набрать бензин в бидоны и канистры. В результате происшествия погибли 134 человека, из них 68 – на месте.
2018
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Спасательная операция проводилась четверо суток, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.
28 ноября в районе Цяодун в городе Чжанцзякоу провинции Хэбэй на севере Китая из-за детонации опасных химических веществ в одном из грузовиков при въезде на территорию химзавода произошел взрыв. В результате пожара, который возник из-за взрыва, сгорели 38 грузовых автомобилей и 12 легковых. Погибли 22 человека, еще 22 были ранены.
5 июля в мексиканском муниципалитете Тультепек в мастерских и на складах пиротехники прогремели несколько взрывов. Погибли 24 человека, включая пожарных и полицейских. Более 50 человек пострадали.
16 февраля в индийском городе Беавар подорвался баллон газа в доме, где праздновалась свадьба. В результате здание обрушилось. Погибли 18 человек, еще 18 получили ранения.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости