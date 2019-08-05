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РИА Новости

Число погибших при взрыве в Каире выросло до 17 человек

03:39
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© REUTERS / Shokry HusseinЛюди пытаются загасить огонь после взрыва возле Национального института рака, Каир, Египет. 4 августа 2019
Люди пытаются загасить огонь после взрыва возле Национального института рака, Каир, Египет. 4 августа 2019
© REUTERS / Shokry Hussein
Люди пытаются загасить огонь после взрыва возле Национального института рака, Каир, Египет. 4 августа 2019
КАИР, 5 авг - РИА Новости. Семнадцать человек погибли, 32 получили ранения в результате взрыва в египетской столице, спровоцированного ДТП, заявила глава минздрава арабской республики Халя Зейд.
Ранее сообщалось о 16 погибших и 21 раненом.
По данным МВД, причиной взрыва стало ДТП, которое произошло на шоссе у набережной в районе Маньял в центральной части египетской столицы. Автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с другими машинами, что спровоцировало мощный взрыв.
От взрыва пострадал фасад расположенного в нескольких десятках метров от инцидента здания Национального института рака. Несколько десятков пациентов лечебного учреждения были эвакуированы.
Египетские силовики продолжают выяснять причины произошедшего.
Согласно первоначальным утверждениям, причиной взрыва стал кислородный баллон, находящийся в автомобиле на территории Национального института рака.
На месте взрыва возник пожар, который к настоящему времени ликвидирован, движение на месте инцидента восстановлено.
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