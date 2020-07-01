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В Тегеране 19 человек погибли при взрыве в клинике
При взрыве в одной из клиник в северной части столицы Ирана погибли 19 человек, 24 пострадали, сообщил официальный представитель скорой помощи страны Моджтеба... РИА Новости, 01.07.2020
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иран, в мире

В Тегеране 19 человек погибли при взрыве в клинике

10:54 01.07.2020
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© REUTERS / Tasnim News AgencyПожарный помогает пострадавшей женщине на месте взрыва в медицинской клинике в Тегеране
Пожарный помогает пострадавшей женщине на месте взрыва в медицинской клинике в Тегеране
© REUTERS / Tasnim News Agency
Пожарный помогает пострадавшей женщине на месте взрыва в медицинской клинике в Тегеране
ТЕГЕРАН, 1 июл – РИА Новости. При взрыве в одной из клиник в северной части столицы Ирана погибли 19 человек, 24 пострадали, сообщил официальный представитель скорой помощи страны Моджтеба Халеди.

"В результате происшествия ранения получили 24 человека, девять из которых были госпитализированы, еще 15 получили помощь на месте. К сожалению, скончались 19 человек", - говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Кроме того, замглавы губернатора провинции по вопросам безопасности Хамидреза Гударзи сообщил агентству ISNA о задержании нескольких человек в связи со случившимся, добавив, что среди них – руководитель поликлиники.
Ранее иранские чиновники в качестве возможной причины взрыва, произошедшего во вторник вечером, называли утечку газа и пожар, спровоцировавший взрыв кислородных баллонов, находившихся в цокольном этаже клиники. Взорвавшись, они, в свою очередь, привели к распространению пожара, который перекинулся на верхние этажи здания.
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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