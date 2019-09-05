Число жертв при взрыве на фабрике пиротехники в Индии достигло 23 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сен - РИА Новости. По меньшей мере 23 человека погибли и еще 27 получили ранения различной степени тяжести в результате мощного взрыва, который прогремел в среду вечером на фабрике по производству пиротехники в северном индийском штате Пенджаб, сообщает телеканал NDTV.
Ранее индийские СМИ сообщали о 16 погибших.
Согласно информации телеканала, поисково-спасательная операция продолжалась до глубокой ночи и возобновилась рано утром. Взрыв был такой силы, что до основания уничтожил предприятие, а также нанес серьезный ущерб расположенным поблизости зданиям.
Как сообщили телеканалу местные жители, владельцы фабрики в течение многих лет вели свой бизнес нелегально, не имея необходимой лицензии на производство такой опасной продукции.
Причины взрыва остаются неизвестными. Полиция ведет расследование случившегося.