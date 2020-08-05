Российские дипломаты рассказали о работе посольства в Бейруте

"Повреждения незначительные, за прошедшее время мы почти разобрались с последствиями. Выбиты стекла, двери. Мусор от взрывной волны за вчера почти весь разобрали. Посольство находится далеко за пятикилометровой линией, которую власти считают эпицентром", — сказал собеседник агентства.