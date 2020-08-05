Российские дипломаты рассказали о работе посольства в Бейруте

По его словам, другие сотрудники дипмиссии также нормально себя чувствуют.
"Люди, прошедшие Ближний Восток. У меня у самого была командировка в Сирии. Многое повидали", — отметил Лебедев.
Здание посольства незначительно пострадало в результате взрыва. Дипломаты продолжают работать в штатном режиме.
Большую часть нанесенных повреждений сотрудники устранили самостоятельно.
"Повреждения незначительные, за прошедшее время мы почти разобрались с последствиями. Выбиты стекла, двери. Мусор от взрывной волны за вчера почти весь разобрали. Посольство находится далеко за пятикилометровой линией, которую власти считают эпицентром", — сказал собеседник агентства.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, повреждена половина зданий столицы, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, погибли 78 человек, более четырех тысяч пострадали.
Премьер-министр Ливана Хассан Дияб на заседании Высшего совета по обороне заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. Помощь Ливану предложили ряд стран, включая Израиль, полевые госпитали направили в Бейрут Катар и Ирак, а ВОЗ заявила, что отправляет в Бейрут медикаменты и хирургические наборы для лечения пострадавших.
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