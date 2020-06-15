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В Китае число жертв взрыва автоцистерны достигло 20 человек
2020-06-15T10:50
чжэцзян
китай
происшествия
в мире
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чжэцзян, китай, происшествия, в мире

В Китае число жертв взрыва автоцистерны достигло 20 человек

07:36 15.06.2020 (обновлено: 10:50 15.06.2020)
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© REUTERS / CNS PhotoМесто взрыва автоцистерны в китайской восточной провинции Чжэцзян
Место взрыва автоцистерны в китайской восточной провинции Чжэцзян
© REUTERS / CNS Photo
ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Число погибших в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в китайской восточной провинции Чжэцзян выросло до 20 человек, говорится в сообщении правительства города Вэньлин.
Ранее сообщалось о 19 погибших и 172 госпитализированных.
"По состоянию на 7.00 15 июня, в результате инцидента погибли 20 человек, 24 человека находятся в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
Отмечается, что масштабная поисково-спасательная работа на месте происшествия уже завершена.
Инцидент произошел 13 июня на скоростном шоссе G15 "Шэньян-Хайкоу" в городском уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу около 16.40 по местному времени (11.40 мск). Предварительное расследование установило, что тягач с цистерной, в которой находился сжиженный газ, взорвался на съезде со скоростного шоссе, и возникшая взрывная волна подбросила цистерну в воздух. Пролетев более 100 метров, цистерна упала на располагавшиеся у шоссе заводские постройки, в результате чего произошел вторичный взрыв.
Многие здания в населенном пункте, расположенном возле участка шоссе, где случилось ЧП, были разрушены, люди оказались под завалами.
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ЧжэцзянКитайПроисшествияВ мире
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