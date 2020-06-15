В Китае число жертв взрыва автоцистерны достигло 20 человек

"По состоянию на 7.00 15 июня, в результате инцидента погибли 20 человек, 24 человека находятся в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 13 июня на скоростном шоссе G15 "Шэньян-Хайкоу" в городском уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу около 16.40 по местному времени (11.40 мск). Предварительное расследование установило, что тягач с цистерной, в которой находился сжиженный газ, взорвался на съезде со скоростного шоссе, и возникшая взрывная волна подбросила цистерну в воздух. Пролетев более 100 метров, цистерна упала на располагавшиеся у шоссе заводские постройки, в результате чего произошел вторичный взрыв.