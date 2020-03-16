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В Нигерии 17 человек погибли при взрывах на нефтепроводе
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РИА Новости

В Нигерии 17 человек погибли при взрывах на нефтепроводе

02:47 16.03.2020
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© Flickr / Shariz ChakeraНигерия
Нигерия
© Flickr / Shariz Chakera
Нигерия. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли в результате взрывов на участке нефтепровода в Нигерии, сообщает местный телеканал Channels TV.
Взрывы произошли в воскресенье в штате Лагос. Многие близлежащие строения были разрушены, в том числе церковь и общежитие для девочек. Более 50 человек пострадали и были направлены в больницы, минимум 25 оказывают медицинскую помощь на месте.
Комиссар полиции штата Хаким Одумосу заявил, что взрыв не связан с терроризмом или вандализмом, а был результатом ошибки, вызванной человеческим фактором.
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