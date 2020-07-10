Собор Святой Софии в Стамбуле – знаменитый памятник византийской архитектуры, самая величественная постройка юстиниановской эпохи. Крупнейший христианский храм до постройки собора Святого Петра в Риме.
Храм был построен императором Юстинианом I в Константинополе (ныне Стамбул) в 532-537 годах на месте сгоревших христианских храмов, возведенных в IV и V веках при императорах Константине I и Феодосии II.
Руководили его строительством архитекторы Исидор Милетский и Анфимий Тралльский.
В постройке участвовали сотни мастеров и десять тысяч рабочих. Стены строили из особых кирпичей, которые уменьшали тяжесть громадного купола. Столбы, предназначенные для опоры купола, клали из больших глыб известкового камня, связывая их свинцовой заливкой и железными полосами.
При строительстве собора также использовали мрамор, золото и серебро, слоновую кость, драгоценные камни.
Софийский собор имеет план классической базилики. Основание представляет собой прямоугольник 68 метров в ширину и 75 метров в длину. Высота здания составляет 55,6 метров с центральным куполом диаметром 31 метр. У основания купола сделано 40 больших арочных окон. Благодаря этому создается ощущение, что купол будто парит в воздухе.
Внутренние поверхности купола, сводов и арок были покрыты мозаичными орнаментами, иконами и картинами на темы Священного Писания на золотом и темно-лазоревом фоне.
Мозаикой был украшен не только храм Софии, но и принадлежащие ему постройки.
Среди дошедших до нас мозаик святой Софии – крупное мозаичное изображение Иисуса Христа, помещенное над царскими вратами. Сохранилось также изображение Богоматери с Младенцем Иисусом, которое находится на подпружной арке храма с западной стороны. По сторонам Богоматери два апостола – Петр и Павел. На южной стороне храма, в довольно глубоких нишах, находящихся внизу окон, уцелели изображения святителей, выполненные в строго византийском стиле, с греческими вертикальными надписями. На северной стороне уцелело несколько изображений пророков.
Практически сразу со времени постройки Софию Константинопольскую стали называть великой.
На протяжении 900 лет собор был резиденций Патриарха Константинопольского. Службы в храме поражали своей роскошью. При Юстиниане штат священнослужителей храма составлял более 500 человек.
С начала 7 века собор Святой Софии стал постоянным местом коронации византийский императоров. Согласно летописному преданию, красота богослужения, великолепие архитектуры и убранства собора, увиденные послами киевского князя Владимира Святославича, побудили его к принятию христианства.
Пожары и землетрясения заставляли неоднократно восстанавливать здание, изменяя его первоначальный облик. Тем не менее собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи. Именно в нем в 1054 году кардинал папы римского Гумберт вручил константинопольскому патриарху Михаилу Керулларию грамоту о его отлучении от церкви. Это событие привело к разделению единой христианской церкви на православную и католическую.
В 1204 году собор был осквернен и разграблен крестоносцами.
В 1453 году Константинополь – главный центр православия – был захвачен турками под предводительством султана Мехмеда II. Софийский собор был разграблен. Вскоре он был превращен в мечеть Айя-София. В XV-XVI веках к ней были пристроены четыре минарета. В XVI веке к Айе-Софии были добавлены контрфорсы, еще более изменившие ее первоначальный облик. Тогда же появился мраморный минбар (кафедра для имама). В XVIII веке алтарь в восточной части здания был заменен михрабом в юго-восточном углу (он указывал направление на Мекку). Многие мозаики и фрески были замазаны штукатуркой.
Вокруг собора были построены мавзолеи султанов (6-гранный Мурада III, 1594; 8-гранный Мехмеда III, 1608; и др.), медресе, имарет (кухни для бедных; оба 1739) и фонтан (1740).
В середине XIX века по поручению султана Абдул-Меджида I были произведены ставшие необходимыми реконструкционные работы. Для реставрации были приглашены итальянские братья-архитекторы Фоссати.
Святая София была главной мечетью столицы Османской империи на протяжении почти пяти веков. В 1935 году основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Святую Софию музеем. Тогда же мозаики и фрески Софийского собора, очищенные от штукатурки, вновь увидели свет.
В 1985 году Музей Айя-София был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Стамбуле давно ведутся дискуссии на тему будущего собора Святой Софии. В очередной раз к этой теме вернулись после того, как 29 мая 2020 года, в годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции Реджеп Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора в мечеть. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, его страна вправе изменить статус собора, превратив его в мечеть, без учета мнений других государств.
Данное решение вызвало бурную реакцию со стороны как представителей православных церквей, так и государственных деятелей. В частности, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "США призывают власти Турции оставить собор Святой Софии музеем. Это продемонстрирует готовность Турции уважать традиции, связанные с религией и многоликую историю турецкого государства. Необходимо, чтобы все имели доступ в собор". Свое мнение по этому вопросу высказал и патриарх Константинопольский Варфоломей, который заявил, что превращение собора в мечеть ухудшит отношение христиан во всем мире к мусульманам.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил глубокую озабоченность звучащими со стороны ряда политических деятелей Турции призывами об изменении нынешнего статуса одного из величайших шедевров христианской культуры.
Предстоятель Русской православной церкви заявил, что смена статуса храма Святой Софии в Стамбуле отзовется глубокой болью в русском народе, сохранение же нейтральности послужит развитию отношений между Россией и Турцией.
ЮНЕСКО призвала Турцию не менять статус собора Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле и не превращать его в мечеть, указывая на правовые обязательства. Организация направила Анкаре несколько писем с выражением обеспокоенности в связи с изменением статуса собора и призывает Турцию к диалогу до принятия какого-либо решения.
В российском МИДе заявили, что Москва рассчитывает, что власти Турции в решении по статусу собора Святой Софии учтут общемировое значение этого объекта. В Кремле считают решение по статусу собора Святой Софии внутренним делом Турции, но надеются, что турецкие власти учтут значимость этой святыни.
10 июля 2020 года Госсовет Турции (высший административный суд) аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии (Айя Софии) в Стамбуле в музей и разрешил превратить собор в мечеть.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников