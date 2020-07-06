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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200706/1573941926.html
Патриарх прокомментировал возможную смену статуса храма Святой Софии
Смена статуса храма Святой Софии в Стамбуле отзовется глубокой болью в русском народе, сохранение же нейтральности послужит развитию отношений между Россией и... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:45
религия и мировоззрение
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
турция
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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), турция, стамбул

Патриарх прокомментировал возможную смену статуса храма Святой Софии

11:45 06.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Смена статуса храма Святой Софии в Стамбуле отзовется глубокой болью в русском народе, сохранение же нейтральности послужит развитию отношений между Россией и Турцией, заявил в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В Турции в настоящее время активно обсуждается превращение собора Святой Софии в мечеть. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора и поступит в зависимости от него.
"Сегодня отношения между Турцией и Россией динамично развиваются. При этом следует принимать во внимание, что Россия - страна с большинством православного населения. А потому то, что может произойти со Святой Софией, отзовется глубокой болью в русском народе", - говорится в обращении патриарха, которое распространила его пресс-служба.
Предстоятель Русской православной церкви выразил глубокую озабоченность звучащими со стороны ряда политических деятелей Турции призывами об изменении нынешнего статуса одного из величайших шедевров христианской культуры.
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"Построенный в VI веке в честь Христа Спасителя, этот храм много значит для всего православия. И Русской церкви он особенно дорог. Послы великого князя Владимира, переступив порог этого храма, пленились его небесной красотой. Услышав их рассказ, святой Владимир крестился и крестил Русь, которая вслед за ним шагнула в новое для себя духовное и историческое измерение - в христианскую цивилизацию", - напомнил патриарх.
По его словам, в истории отношений Руси и Константинополя были разные, порой весьма непростые периоды, однако "любую попытку унизить или попрать тысячелетнее духовное наследие Константинопольской Церкви русский народ - как раньше, так и сейчас - воспринимал и воспринимает с горечью и негодованием".
"Угроза Святой Софии - это угроза всей христианской цивилизации, а значит - и нашей духовности и истории", - отмечается в заявлении.
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Религия и мировоззрениеРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)ТурцияСтамбул
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