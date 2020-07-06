Патриарх прокомментировал возможную смену статуса храма Святой Софии

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Смена статуса храма Святой Софии в Смена статуса храма Святой Софии в Стамбуле отзовется глубокой болью в русском народе, сохранение же нейтральности послужит развитию отношений между Россией и Турцией , заявил в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл

В Турции в настоящее время активно обсуждается превращение собора Святой Софии в мечеть. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора и поступит в зависимости от него.

"Сегодня отношения между Турцией и Россией динамично развиваются. При этом следует принимать во внимание, что Россия - страна с большинством православного населения. А потому то, что может произойти со Святой Софией, отзовется глубокой болью в русском народе", - говорится в обращении патриарха, которое распространила его пресс-служба.

Предстоятель Русской православной церкви выразил глубокую озабоченность звучащими со стороны ряда политических деятелей Турции призывами об изменении нынешнего статуса одного из величайших шедевров христианской культуры.

"Построенный в VI веке в честь Христа Спасителя, этот храм много значит для всего православия. И Русской церкви он особенно дорог. Послы великого князя Владимира, переступив порог этого храма, пленились его небесной красотой. Услышав их рассказ, святой Владимир крестился и крестил Русь, которая вслед за ним шагнула в новое для себя духовное и историческое измерение - в христианскую цивилизацию", - напомнил патриарх.

По его словам, в истории отношений Руси и Константинополя были разные, порой весьма непростые периоды, однако "любую попытку унизить или попрать тысячелетнее духовное наследие Константинопольской Церкви русский народ - как раньше, так и сейчас - воспринимал и воспринимает с горечью и негодованием".