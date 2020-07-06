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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200706/1573947009.html
МИД ждет, что Турция учтет общемировое значение собора Святой Софии
Москва рассчитывает, что власти Турции в решении по статусу собора Святой Софии учтут общемировое значение этого объекта, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:32
религия и мировоззрение
сергей вершинин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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РИА Новости
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353
60
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сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

МИД ждет, что Турция учтет общемировое значение собора Святой Софии

12:32 06.07.2020
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл -РИА Новости. Москва рассчитывает, что власти Турции в решении по статусу собора Святой Софии учтут общемировое значение этого объекта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Мы свою позицию не скрываем. Мы считаем, естественно, что речь идет о тех решениях, которые принимаются турецкой стороной, мы рассчитываем, что при этом будет учтено и общемировое значение этого объекта", - заявил Вершинин журналистам.
В Турции в настоящее время активно обсуждается превращение собора Святой Софии в мечеть. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора и поступит в зависимости от него.
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Религия и мировоззрениеСергей ВершининМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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