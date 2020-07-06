https://ria.ru/20200706/1573947009.html
МИД ждет, что Турция учтет общемировое значение собора Святой Софии
Москва рассчитывает, что власти Турции в решении по статусу собора Святой Софии учтут общемировое значение этого объекта, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:32
2020-07-06T12:32
религия и мировоззрение
сергей вершинин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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https://ria.ru/20200706/1573941926.html
1
москва
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573908283_0:9:1620:920_1400x0_80_0_0_d0e178b3dac69e1c36ca198f775ed1b6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире