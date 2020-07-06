Песков назвал решение по собору Святой Софии внутренним делом Турции

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Кремле считают решение по статусу собора Святой Софии внутренним делом Турции, но надеются, что турецкие власти учтут значимость этой святыни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не можем комментировать, это внутренне дело Турецкой Республики. Вы знаете, что на этот счет было уже и заявление патриарха, который высказал мнение Русской православной церкви, было заявление замглавы МИД Вершинина на этот счет. Я лишь могу сказать, что, безусловно, мы надеемся на то, что статус Софии как объекта всемирного наследия будет приниматься во внимание", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что собор Святой Софии – это излюбленный мировой шедевр для туристов из всех стран, которые посещают Турцию, в том числе для туристов, приезжающих из России. "Помимо туристической ценности София имеет сакральную, духовную ценность. Мы, конечно, рассчитываем, что все это будет учитываться нашими коллегами и партнерами", - подчеркнул он.
В Турции в настоящее время активно обсуждается превращение собора Святой Софии в мечеть. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора и поступит в зависимости от него.