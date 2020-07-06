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Песков назвал решение по собору Святой Софии внутренним делом Турции
В Кремле считают решение по статусу собора Святой Софии внутренним делом Турции, но надеются, что турецкие власти учтут значимость этой святыни, заявил... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:23
дмитрий песков
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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https://ria.ru/20200706/1573941926.html
Собор Святой Софии был построен как православный храм. Неважно, что вы хотите сделать с памятником, потому что ... вы однажды победили его и растоптали его. Что является важным и исторически бесспорным, ЧЕМ был этот памятник с самого начала своего существования ??? Собор Святой Софии - православная церковь. КОНЕЦ.
14
Лучше бы просто промолчал...
13
5
турция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155219/55/1552195500_0:173:3067:1898_1400x0_80_0_0_39835d5dddbf9c38aa29f4d4931262c8.jpg
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РИА Новости
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дмитрий песков, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Песков назвал решение по собору Святой Софии внутренним делом Турции

13:23 06.07.2020
17330
CC BY-SA 3.0 / Arild Vågen / Собор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
CC BY-SA 3.0 / Arild Vågen /
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Кремле считают решение по статусу собора Святой Софии внутренним делом Турции, но надеются, что турецкие власти учтут значимость этой святыни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не можем комментировать, это внутренне дело Турецкой Республики. Вы знаете, что на этот счет было уже и заявление патриарха, который высказал мнение Русской православной церкви, было заявление замглавы МИД Вершинина на этот счет. Я лишь могу сказать, что, безусловно, мы надеемся на то, что статус Софии как объекта всемирного наследия будет приниматься во внимание", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что собор Святой Софии – это излюбленный мировой шедевр для туристов из всех стран, которые посещают Турцию, в том числе для туристов, приезжающих из России. "Помимо туристической ценности София имеет сакральную, духовную ценность. Мы, конечно, рассчитываем, что все это будет учитываться нашими коллегами и партнерами", - подчеркнул он.
В Турции в настоящее время активно обсуждается превращение собора Святой Софии в мечеть. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора и поступит в зависимости от него.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Вчера, 11:45Религия и мировоззрение
Патриарх прокомментировал возможную смену статуса храма Святой Софии
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Обсудить 5
Дмитрий ПесковТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Собор Святой Софии был построен как православный храм. Неважно, что вы хотите сделать с памятником, потому что ... вы однажды победили его и растоптали его. Что является важным и исторически бесспорным, ЧЕМ был этот памятник с самого начала своего существования ??? Собор Святой Софии - православная церковь. КОНЕЦ.
6 июля, 13:53
Barbie
1200002
Лучше бы просто промолчал...
6 июля, 13:27
Александр И
920002
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