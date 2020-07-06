Песков назвал решение по собору Святой Софии внутренним делом Турции

"Мы не можем комментировать, это внутренне дело Турецкой Республики. Вы знаете, что на этот счет было уже и заявление патриарха, который высказал мнение Русской православной церкви, было заявление замглавы МИД Вершинина на этот счет. Я лишь могу сказать, что, безусловно, мы надеемся на то, что статус Софии как объекта всемирного наследия будет приниматься во внимание", - сказал Песков журналистам.