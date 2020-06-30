Варфоломей выступил против превращения собора Святой Софии в мечеть

АФИНЫ, 30 июн – РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей впервые публично прокомментировал планы правительства Константинопольский патриарх Варфоломей впервые публично прокомментировал планы правительства Турции присвоить собору Святой Софии статус мечети, заявив, что это обратит миллионы христиан по всему миру против ислама.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Государственный совет Турции рассмотрит возможность изменения статуса собора Святой Софии в Стамбуле (сейчас он имеет статус музея). По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу , его страна вправе изменить статус собора, превратив его в мечеть, без учета мнений других государств.

Варфоломей выступил с заявлением во вторник во время божественной литургии в храме святых апостолов Феррикия, которую транслировал Константинопольский патриархат.

"В 2016 году мы отправили письмо тогдашнему руководителю по делам религий и выразили нашу обеспокоенность по поводу изменения статуса собора Святой Софии. Этот храм не должен быть причиной конфликта между двумя народами. Он принадлежит не только тому, кто владеет памятником, но и всему человечеству. И турецкий народ обязан подчеркнуть эту универсальность этого памятника", - сказал Варфоломей, который воздерживался от публичных высказываний после того, как стало известно о планах правительства Турции.

"Собор Святой Софии как музей является местом и символом встречи, солидарности и взаимопонимания между христианством и исламом. Любое превращение собора Святой Софии в мечеть обернет миллионы христиан по всему миру против ислама", - сказал патриарх.

Затем он зачитал свое выступление по-английски, так как на богослужении присутствовали иностранные журналисты. По сообщению патриархата, накануне резиденцию Варфоломея посетил посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд. Они "долго обсуждали" вопросы жизни Константинопольской церкви, греческой диаспоры, а также православной паствы в Турции.