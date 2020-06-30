Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200630/1573685008.html
Варфоломей выступил против превращения собора Святой Софии в мечеть
Константинопольский патриарх Варфоломей впервые публично прокомментировал планы правительства Турции присвоить собору Святой Софии статус мечети, заявив, что... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:44
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
варфоломей i (патриарх константинопольский)
турция
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155219/55/1552195500_0:173:3067:1898_1400x0_80_0_0_39835d5dddbf9c38aa29f4d4931262c8.jpg
https://ria.ru/20200612/1572856317.html
https://ria.ru/20200608/1572623152.html
турция
стамбул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155219/55/1552195500_0:173:3067:1898_1400x0_80_0_0_39835d5dddbf9c38aa29f4d4931262c8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155219/55/1552195500_145:0:2874:2047_1400x0_80_0_0_869d6b2a445608ddc23adf2f43fb6af6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155219/55/1552195500_486:0:2533:2047_1400x0_80_0_0_73a8a8b60a597350a3349070bcc35407.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, варфоломей i (патриарх константинопольский), турция, стамбул

Варфоломей выступил против превращения собора Святой Софии в мечеть

14:44 30.06.2020
814
CC BY-SA 3.0 / Arild Vågen / Собор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
CC BY-SA 3.0 / Arild Vågen /
Собор Святой Софии в Стамбуле. Архивное фото
АФИНЫ, 30 июн – РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей впервые публично прокомментировал планы правительства Турции присвоить собору Святой Софии статус мечети, заявив, что это обратит миллионы христиан по всему миру против ислама.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Государственный совет Турции рассмотрит возможность изменения статуса собора Святой Софии в Стамбуле (сейчас он имеет статус музея). По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, его страна вправе изменить статус собора, превратив его в мечеть, без учета мнений других государств.
Собор Святой Софии в Стамбуле
12 июня, 15:01Религия и мировоззрение
Элладская церковь призвала Турцию не превращать Святую Софию в мечеть
Варфоломей выступил с заявлением во вторник во время божественной литургии в храме святых апостолов Феррикия, которую транслировал Константинопольский патриархат.
"В 2016 году мы отправили письмо тогдашнему руководителю по делам религий и выразили нашу обеспокоенность по поводу изменения статуса собора Святой Софии. Этот храм не должен быть причиной конфликта между двумя народами. Он принадлежит не только тому, кто владеет памятником, но и всему человечеству. И турецкий народ обязан подчеркнуть эту универсальность этого памятника", - сказал Варфоломей, который воздерживался от публичных высказываний после того, как стало известно о планах правительства Турции.
"Собор Святой Софии как музей является местом и символом встречи, солидарности и взаимопонимания между христианством и исламом. Любое превращение собора Святой Софии в мечеть обернет миллионы христиан по всему миру против ислама", - сказал патриарх.
Собор Святой Софии (Айя-София)
8 июня, 12:56Религия и мировоззрение
В РПЦ прокомментировали попытки изменить статус храма Святой Софии
Затем он зачитал свое выступление по-английски, так как на богослужении присутствовали иностранные журналисты. По сообщению патриархата, накануне резиденцию Варфоломея посетил посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд. Они "долго обсуждали" вопросы жизни Константинопольской церкви, греческой диаспоры, а также православной паствы в Турции.
Айя София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
1762022
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)ТурцияСтамбул
Рекомендуем
Мюнхенская конференция по безопасности
Генсек НАТО прокомментировал вывод американских войск из Германии
Люди с флагами празднуют принятие парламентом Китая закона о национальной безопасности Гонконга. 30 июня 2020
Эксперт прокомментировал закон о национальной безопасности Гонконга
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
Белый дом прокомментировал обвинения против России в "сговоре с талибами"
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Лукашенко объяснил, почему нельзя "забывать дорогу к памятникам"
Лесные пожары в Якутии
Метеорологи назвали причину крупных лесных пожаров в Арктике
Президент Украины Владимир Зеленский
Уровень доверия украинцев к Зеленскому снизился до 40%, показал опрос
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов в порту города Певек
Плавучая АЭС впервые начала выдачу тепла потребителям на Чукотке
Логотип южнокорейского производителя автомобилей Hyundai в автосалоне в Москв
Hyundai отзывает 47,7 тысячи автомобилей в России
Сирийцы
США намерены предоставить почти $700 миллионов гумпомощи сирийцам
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о проблемах со здоровьем у актера
Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Херсона. 26 июня 2020 года
На улицах Херсона встретились Зеленский и клятва Гитлеру
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В России отреагировали на идею США выкупить С-400 у Турции
Банкноты
На востоке Москвы у мужчины отобрали сумку с десятью миллионами рублей
Новоизбранный председатель партии Слуга народа Александр Корниенко на съезде партии Слуга народа в Киеве
В "Слуге народа" пригрозили исключениями за "другой взгляд" на Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15Украина и Польша запускают виртуальное соединение своих газовых систем
07:12Ливийские племена передали нефтяные объекты страны ЛНА и парламенту
07:11В России увеличили предельный возраст ректоров вузов до 70 лет
07:09На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
07:07В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния