https://ria.ru/20200702/1573779587.html
Помпео: США призывают Турцию сохранить собор Святой Софии в статусе музея
США призывают власти Турции сохранить за собором Святой Софии в Стамбуле статус музея и оставить его доступным для посещения всеми людьми, заявил госсекретарь... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:37
2020-07-02T11:37
религия и мировоззрение
майк помпео
новости - религия и мировоззрение
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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майк помпео, новости - религия и мировоззрение, стамбул
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. США призывают власти Турции сохранить за собором Святой Софии в Стамбуле статус музея и оставить его доступным для посещения всеми людьми, заявил госсекретарь Майк Помпео.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Государственный совет Турции рассмотрит возможность изменения статуса собора Святой Софии в Стамбуле (сейчас он имеет статус музея). По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, его страна вправе изменить статус собора, превратив его в мечеть, без учета мнений других государств.
"Мы призываем правительство Турции оставить собор Святой Софии как музей, как пример приверженности уважению религиозных традиций и исторического многообразия, которые внесли вклад в Турецкую Республику, и гарантировать, что он останется доступным для всех", - говорится в заявлении Помпео, распространенном госдепартаментом.
Он отметил, что статус музея позволяет людям со всего мира получать доступ к этому "великолепному достижению" и осмысливать его.
"Соединенные Штаты рассматривают изменение статуса собора Святой Софии как принижение наследия этого выдающегося здания и его непревзойденной способности, такой редкой в современном мире, служить человечеству в качестве так необходимого моста между представителями разных религиозных традиций и культур", - заявил Помпео.
США продолжат работать с властями Турции по широкому кругу вопросов, включая сохранение религиозных и культурных объектов, добавил он.