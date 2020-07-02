Помпео: США призывают Турцию сохранить собор Святой Софии в статусе музея

ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. США призывают власти Турции сохранить за собором Святой Софии в Стамбуле статус музея и оставить его доступным для посещения всеми людьми, заявил госсекретарь Майк Помпео.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Государственный совет Турции рассмотрит возможность изменения статуса собора Святой Софии в Стамбуле (сейчас он имеет статус музея). По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, его страна вправе изменить статус собора, превратив его в мечеть, без учета мнений других государств.

"Мы призываем правительство Турции оставить собор Святой Софии как музей, как пример приверженности уважению религиозных традиций и исторического многообразия, которые внесли вклад в Турецкую Республику, и гарантировать, что он останется доступным для всех", - говорится в заявлении Помпео, распространенном госдепартаментом.

Он отметил, что статус музея позволяет людям со всего мира получать доступ к этому "великолепному достижению" и осмысливать его.

"Соединенные Штаты рассматривают изменение статуса собора Святой Софии как принижение наследия этого выдающегося здания и его непревзойденной способности, такой редкой в современном мире, служить человечеству в качестве так необходимого моста между представителями разных религиозных традиций и культур", - заявил Помпео.