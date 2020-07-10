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Госсовет Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии на мечеть
Госсовет Турции (высший административный суд) аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии (Айя Софии) в Стамбуле в музей, сообщил Sputnik РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T23:14
ситуация вокруг собора святой софии
турция
стамбул
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация вокруг собора святой софии, турция, стамбул, в мире

Госсовет Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии на мечеть

16:05 10.07.2020 (обновлено: 23:14 10.07.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Nserrano / Собор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
CC BY-SA 4.0 / Nserrano /
АНКАРА, 10 июл – РИА Новости. Госсовет Турции (высший административный суд) аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии (Айя Софии) в Стамбуле в музей, сообщил Sputnik Турция.
"Госсовет Турции отменил решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей", - передает телеканал, отмечая, что теперь Айя-София может использоваться как мечеть.
Собор Святой Софии в Стамбуле
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Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора Святой Софии и превращении его из музея в мечеть и поступит в зависимости от него.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что его страна вправе изменить статус собора, превратив его в мечеть, без учета мнений других государств.
Айя София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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