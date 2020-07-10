Госсовет Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии на мечеть

"Госсовет Турции отменил решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей", - передает телеканал, отмечая, что теперь Айя-София может использоваться как мечеть.

Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора Святой Софии и превращении его из музея в мечеть и поступит в зависимости от него.