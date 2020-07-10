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ЮНЕСКО призвала Турцию не менять статус собора Святой Софии
ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле и не превращать его в мечеть, указывая на правовые обязательства. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:27
собор святой софии в турции
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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собор святой софии в турции, юнеско, турция, стамбул, в мире

ЮНЕСКО призвала Турцию не менять статус собора Святой Софии

14:28 10.07.2020 (обновлено: 16:27 10.07.2020)
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Собор Святой Софии в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле и не превращать его в мечеть, указывая на правовые обязательства.
"Святая София, как часть "Исторических районов Стамбула", входит в список всемирного наследия в качестве музея. Это влечет за собой ряд правовых обязательств и обязанностей. Таким образом, государство должно обеспечить, чтобы исключительная всеобщая ценность объектов на этой территории никак не изменялась", - говорится в заявлении организации.
Собор Святой Софии в Стамбуле
8 июля, 09:13Религия и мировоззрение
Эксперт: статус собора Святой Софии не является религиозным вопросом
ЮНЕСКО направила Анкаре несколько писем с выражением обеспокоенности в связи с изменением статуса собора. Организация призывает Турцию к диалогу до принятия какого-либо решения.
Организация отмечает, что для любых изменений в подобных объектах государству необходимо сначала отправить уведомление ЮНЕСКО и, в случае необходимости, запросить проверку у Комитета всемирного наследия.
В Турции в настоящее время активно обсуждается превращение собора Святой Софии в мечеть. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора Святой Софии и превращении его из музея в мечеть и поступит в зависимости от него. Высший административный суд Турции - Госсовет - 2 июля рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии. Госсовет считает, что для изменения статуса собора достаточно указа президента. Ожидается, что решение Госсовета будет опубликовано в течение 15 дней.
Собор Святой Софии в Стамбуле
7 июля, 07:20Сказано в эфире
Собор Святой Софии может снова стать мечетью. Что происходит в Турции?Государственный совет Турции рассмотрел инициативу президента страны Реджепа Эрдогана о превращении собора Святой Софии из музея в мечеть. Финальное решение Госсовет огласит в течение двух недель. Глава РПЦ патриарх Кирилл считает, что возвращение храму прежнего статуса создает угрозу всей "христианской цивилизации".
Айя София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с середины 30-х годов прошлого века здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Собор Святой Софии в ТурцииЮНЕСКОТурцияСтамбулВ мире
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