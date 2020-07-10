ЮНЕСКО призвала Турцию не менять статус собора Святой Софии

"Святая София, как часть "Исторических районов Стамбула", входит в список всемирного наследия в качестве музея. Это влечет за собой ряд правовых обязательств и обязанностей. Таким образом, государство должно обеспечить, чтобы исключительная всеобщая ценность объектов на этой территории никак не изменялась", - говорится в заявлении организации.
ЮНЕСКО направила Анкаре несколько писем с выражением обеспокоенности в связи с изменением статуса собора. Организация призывает Турцию к диалогу до принятия какого-либо решения.
Организация отмечает, что для любых изменений в подобных объектах государству необходимо сначала отправить уведомление ЮНЕСКО и, в случае необходимости, запросить проверку у Комитета всемирного наследия.
В Турции в настоящее время активно обсуждается превращение собора Святой Софии в мечеть. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора Святой Софии и превращении его из музея в мечеть и поступит в зависимости от него. Высший административный суд Турции - Госсовет - 2 июля рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии. Госсовет считает, что для изменения статуса собора достаточно указа президента. Ожидается, что решение Госсовета будет опубликовано в течение 15 дней.
7 июля, 07:20Сказано в эфиреСобор Святой Софии может снова стать мечетью. Что происходит в Турции?Государственный совет Турции рассмотрел инициативу президента страны Реджепа Эрдогана о превращении собора Святой Софии из музея в мечеть. Финальное решение Госсовет огласит в течение двух недель. Глава РПЦ патриарх Кирилл считает, что возвращение храму прежнего статуса создает угрозу всей "христианской цивилизации".
Айя София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с середины 30-х годов прошлого века здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.