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Пожар на подводном аппарате Минобороны 1 июля 2019 года
1 июля 2019 года в Баренцевом море в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате которого... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T05:56
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справки

Пожар на подводном аппарате Минобороны 1 июля 2019 года

05:56 01.07.2020
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© РИА Новости / Павел ЛьвовПричал базы Северного флота РФ в городе Североморск Мурманской области
Причал базы Северного флота РФ в городе Североморск Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
1 июля 2019 года в Баренцевом море в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков. Среди них – семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.
О случившемся министерство обороны России объявило на следующей день после трагедии. В сообщении говорилось, что "благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. Глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск".
Президент РФ Владимир Путин, которому незамедлительно доложили о гибели российских моряков-подводников, поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков. 3 июля утром Шойгу прибыл в Североморск, где провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара.
По сообщению министра обороны, из отсека, охваченного огнем, моряки-подводники в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля. Сергей Шойгу подчеркнул, что военные ценой своих жизней выполнили трудную задачу – ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат. Министр обороны рассказал, что погибшие были уникальными военными специалистами, высококлассными профессионалами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы Земли. Они не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, основной причиной ЧП с глубоководным аппаратом в Баренцевом море стал пожар в аккумуляторном отсеке. Потом огонь распространился на другие помещения, но это не вывело из строя ядерную установку, которая полностью изолирована и безлюдна. По словам министра обороны, экипаж выполнил все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии. Сергей Шойгу отметил, что ремонт аппарата возможен.
Подробности случившегося не раскрываются, так как эта информация относится к категории государственной тайны.
По данным СМИ, ЧП произошло на глубоководной атомной станции АС-31, технические характеристики которой засекречены. Известно, что она не несет никакого вооружения и способна погружаться на глубину до шести километров. Корпус глубоководной станции собран из высокопрочных титановых отсеков, имеющих сферическую форму, которые применяют на глубоководных батискафах (из-за этого проект получил неофициальное наименование "Лошарик"). Такая конструкция (в отличие от цилиндрических прочных корпусов обычных подводных лодок) позволяет выдерживать на порядки большее давление на сжатие при погружениях на большие глубины. Главная энергетическая установка мощностью до 15 тысяч лошадиных сил имеет один реактор и один винт. Носителем станций такого типа являются атомные подводные лодки специального назначения БС-136 "Оренбург" и БС-64 "Подмосковье".
По данным СМИ, в конце июня 2019 года атомная лодка-носитель "Подмосковье" доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания. По окончании контрольного выхода лодка-носитель вместе с АС-31 должны были вернуться на базу, но во время стыковки ее с лодкой-носителем на борту станции в аккумуляторном отсеке появился дым. После этого командир АС-31 приказал перейти на носитель всем, кто не будет задействован в борьбе за живучесть станции. На борту АС-31 осталось десять офицеров. В борьбе за живучесть станции моряки израсходовали все имевшиеся на борту средства пожаротушения. Кроме того, у них закончились запасы портативных дыхательных устройств. Люди надышались продуктами горения.
По данным СМИ, командир АС-31 запросил у командира лодки-носителя разрешения эвакуироваться. Чтобы помочь пострадавшим подняться из АС-31 в носитель, у шлюзового устройства их встречали четверо моряков из второго экипажа. После того, как люк между двумя кораблями в очередной раз загерметизировали, произошло что-то, повлекшее гибель всех 14 человек.
Губернатор Санкт-Петербурга сообщил, что погибшие моряки-подводники, были закреплены за одной из военных частей города. По его словам, в последнее плавание команда отправилась из Петербурга.
Погибших на исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников похоронили 6 июля на Серафимовском кладбище в Петербурге.
Президент России присвоил четырем погибшим звание Героев России – это капитаны первого ранга Андрей Воскресенский, Денис Опарин и Константин Сомов, а также капитан второго ранга Дмитрий Соловьев, который спас из горящего отсека гражданского специалиста и закрыл за собой люк, чтобы продолжить тушение.
Остальные посмертно получили ордена Мужества: капитаны первого ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, капитан второго ранга Александр Авдонин, капитаны третьего ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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