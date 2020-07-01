Пожар на подводном аппарате Минобороны 1 июля 2019 года

По данным СМИ, в конце июня 2019 года атомная лодка-носитель "Подмосковье" доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания. По окончании контрольного выхода лодка-носитель вместе с АС-31 должны были вернуться на базу, но во время стыковки ее с лодкой-носителем на борту станции в аккумуляторном отсеке появился дым. После этого командир АС-31 приказал перейти на носитель всем, кто не будет задействован в борьбе за живучесть станции. На борту АС-31 осталось десять офицеров. В борьбе за живучесть станции моряки израсходовали все имевшиеся на борту средства пожаротушения. Кроме того, у них закончились запасы портативных дыхательных устройств. Люди надышались продуктами горения.