Нетаньяху выразил соболезнования в связи с гибелью российских моряков

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью российских моряков, сообщает пресс-служба Кремля.

"Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи трагической гибелью российских моряков в Баренцевом море", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах РФ 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. В четверг президент РФ Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата к госнаградам.