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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Нетаньяху выразил соболезнования в связи с гибелью российских моряков

Вчера, 13:01
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью российских моряков, сообщает пресс-служба Кремля.
"Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи трагической гибелью российских моряков в Баренцевом море", - говорится в сообщении.
Сотрудник военной полиции у входа на Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронят подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море
6 июля, 13:13
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах РФ 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. В четверг президент РФ Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата к госнаградам.
Среди погибших - семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. В Минобороны отметили, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныБаренцево мореБиньямин НетаньяхуРоссияИзраиль
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