Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T12:55Z
https://ria.ru/20190708/1556307993.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154914/61/1549146138_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_5745dfc8a593877745e3c9b504cdef14.jpg
РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Песков прокомментировал угрозы для судоходства в Баренцевом море

Вчера, 12:55
2001
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПобережье Баренцева моря
Побережье Баренцева моря
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Побережье Баренцева моря. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Нет никакой информации о том, что судоходству в Баренцевом море что-либо угрожает в связи с ЧП, в результате которого погибли 14 российских подводников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах РФ 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили 6 июля на Серафимовском кладбище в Петербурге.
"Не было никакой информации, которая свидетельствовала бы о наличии каких-то угроз. Соответственно, здесь нечего совершенно говорить", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, безопасно ли сейчас судоходство в Баренцевом море.
Люди у входа на Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге, где прошли похороны подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море
6 июля, 15:16
Высшие государственные награды переданы семьям погибших подводников
В ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова, якобы сказанные одним из высокопоставленных участников траурной церемонии о том, что моряки ценой своей жизни не допустили катастрофы планетарного масштаба, пресс-секретарь президента ответил, что не может этого сделать, так как не располагает информацией, "имели ли они место или не имели место, кто их сказал, какой представитель высокопоставленный ".
"Поэтому, наверное, нужно обращаться к этому представителю и спрашивать, что он имел в виду. Что касается реактора - вы знаете, что там никаких проблем нет, все находится в штатном состоянии, и об этом, собственно, министр обороны докладывал главе государства", - добавил Песков.
1410502
Обсудить 0
Пожар на подводном аппарате МинобороныБаренцево мореДмитрий ПесковРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал инициативу о новом формате переговоров по Донбассу
РИА
Новости
Грузинское вино Киндзмараули на полках магазина в Москве
В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушкова возмутил ответ гендиректора "Рустави 2" на скандал вокруг канала
Пьяный мужчина
Ученые назвали самых психически здоровых людей на Земле
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал идею провести телемост между Россией и Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
СМИ: "Нафтогаз" раскрыл суть нового иска "Газпрома" в Стокгольме
Предвыборная акция в Киеве
Украинский телеканал отменил телемост с Москвой из-за угроз
В эфирной аппаратной первой студии программы Вести
В Кремле прокомментировали идею провести телемост между Москвой и Киевом
Микрофон телекомпании Рустави-2
После скандала с ведущим из "Рустави 2" начали увольняться сотрудники
Демонтаж рабочих мостов Крымского моста
В Керченском проливе начали демонтировать рабочие мосты
В Ханском дворце в Бахчисарае во время заливки бетона для навеса обнаружили подземные ходы от гарема и главного корпуса
В Ханском дворце в Крыму обнаружили подземные ходы от гарема
Дипломаты запросили встречу с задержанными после салюта в Минске россиянами
Флаги с логотипом ОБСЕ
Россия не признала Люксембургскую декларацию ПА ОБСЕ
В Москве после ДТП погиб сын известного бизнесмена, сообщил источник
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:15МИД Пакистана назвал сообщения об участии премьера в ВЭФ спекуляциями
11:15 На юге ДНР восстановили нарушенное обстрелом электроснабжение сел
11:14Эксперт назвал последствия роста акцизов на вино в России
11:14Власти Карелии прокомментировали "лидерство" республики по числу разводов
11:12Аксенов уволил директора "Крымавтотранса" за нелегальные перевозки
11:12В ДНР заявили, что власти Украины пытаются выйти из "нормандского формата"
11:10Москалькова призвала создать "законодательный каркас" для прав молодежи
11:06В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
11:05Китай призвал США немедленно отменить планы по поставкам вооружений Тайваню
11:03В Калмыкии задержали подозреваемого в использовании рабского труда
11:02Далай-лама призвал дать детям беженцев возможность получать образование
10:58Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
Лента новостейМолния