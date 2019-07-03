Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T13:57Z
https://ria.ru/20190703/1556159894.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155617/91/1556179151_0:152:3072:1880_1036x0_80_0_0_fcf6482f03728fa6c26bc21f001e0748.jpg
РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Шойгу рассказал о пожаре на глубоководном аппарате

Вчера, 12:50
106275
© РИА Новости / Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РоссииМинистр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с членами комиссии по установлению причин инцидента на глубоководном аппарате в Североморске
Министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с членами комиссии по установлению причин инцидента на глубоководном аппарате в Североморске
© РИА Новости / Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
СЕВЕРОМОРСК, 3 июл — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу раскрыл подробности чрезвычайного происшествия на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. Трагедия произошла 1 июля, она унесла жизни 14 человек.
Во вторник Шойгу прибыл в Североморск, чтобы заслушать доклады о причинах случившегося, а также оказать поддержку семьям погибших.
"В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля", — сказал он на совещании.
Шойгу подчеркнул, что военные "ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат".
"Семеро из погибших были капитанами первого ранга, а трое — капитанами второго ранга. Двое являлись Героями России. Все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам", — добавил глава военного ведомства.
Он рассказал, что это были уникальные военные специалисты, высококлассные профессионалы, проводившие важные исследования по изучению гидросферы Земли.
"Министерство обороны окажет необходимую помощь и поддержку их семьям", — заключил Шойгу.
Ранее в ведомстве заявили, что не могут обнародовать подробную информацию о случившемся, так как она относится к категории гостайны.
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль.
Вчера, 12:08
Кремль считает нормальным неразглашение всей информации о ЧП с подводниками
3811324101137107
Обсудить 171
Пожар на подводном аппарате МинобороныШойгуПроисшествия
Популярные комментарии
Перед героями склоняю голову!
3 июля, 12:52
Boris-ded30 Ивашкович
234311004
Светлая память 😔
3 июля, 12:58
Дмитрий Чебуханов
202111203
Рекомендуем
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий допустил отказ от выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы
РИА
Новости
Андреевский флаг
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
Путин подписал закон о приостановке ДРСМД
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Лента
новостей
Маргарита Грачева
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Стационарная платформа компании Лукойл на нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского в северной части акватории Каспийского моря
Усталый медведь прогнал США: сколько Россия "потеряла" на сделке с ОПЕК
Президент Владимир Путин
Путин освободил от должности трех генералов
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
Источник назвал причину отмены рейсов в Чехию
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Тбилиси
МВД Грузии прокомментировало видео с нападением на россиян
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
Анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ
Минздрав объяснил рост заболеваемости ВИЧ в России
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Самолет Airbus A320 авиакомпании Уральские авиалинии
"Уральские авиалинии" приостановили рейсы в Чехию вслед за "Аэрофлотом"
Борис Джонсон в Манчестере, Великобритания. 29 июня 2019
Будущий премьер Джонсон объявил о присоединении Великобритании к Украине
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
Лента новостейМолния