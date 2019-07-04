Шойгу назвал причину ЧП с глубоководным аппаратом

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 4 июля 2019

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Основной причиной ЧП с глубоководным аппаратом в Барнецевом море стал пожар в аккумуляторном отсеке, сказал министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным.

Потом огонь распространился на другие помещения, но это не вывело из строя ядерную установку, добавил он. Ранее официально не было известно, что подлодка оборудована реактором.

"Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии", — цитирует Шойгу сайт Кремля.

Глава военного ведомства также выразил надежду, что аппарат восстановят в кратчайшие сроки.

Трагедия в Баренцевом море

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел 1 июля. Погибли 14 человек , остальных удалось спасти.

Подробности произошедшего не раскрываются, так как эта информация относится к категории гостайны. Известно лишь, что моряки занимались изучением гидросферы.

Как рассказали в Минобороны, подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания. Всех погибших офицеров представят к госнаградам, семьям окажут необходимую помощь.

В четверг на встрече с Путиным Шойгу рассказал, что с родными и близкими жертв трагедии работает специальная группа.