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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Шойгу назвал причину ЧП с глубоководным аппаратом

09:34
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 4 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 4 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Основной причиной ЧП с глубоководным аппаратом в Барнецевом море стал пожар в аккумуляторном отсеке, сказал министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным.
Потом огонь распространился на другие помещения, но это не вывело из строя ядерную установку, добавил он. Ранее официально не было известно, что подлодка оборудована реактором.

"Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии", — цитирует Шойгу сайт Кремля.

Глава военного ведомства также выразил надежду, что аппарат восстановят в кратчайшие сроки.
Сергей Шойгу
Вчера, 14:04
"Ценой своих жизней". Шойгу рассказал о геройских действиях подводниковМинистр обороны Сергей Шойгу раскрыл подробности ЧП на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, где в результате пожара погибли 14 моряков.

Трагедия в Баренцевом море

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел 1 июля. Погибли 14 человек, остальных удалось спасти.
Подробности произошедшего не раскрываются, так как эта информация относится к категории гостайны. Известно лишь, что моряки занимались изучением гидросферы.
Как рассказали в Минобороны, подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания. Всех погибших офицеров представят к госнаградам, семьям окажут необходимую помощь.
В четверг на встрече с Путиным Шойгу рассказал, что с родными и близкими жертв трагедии работает специальная группа.
"Те семьи, которые имеют несовершеннолетних детей, будут обеспечены до совершеннолетия в том объеме денежным довольствием, которое получали их мужья при жизни", — доложил министр.
Вечная память: в Севастополе вспомнили погибших моряков-подводников
Вчера, 12:54
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Пожар на подводном аппарате МинобороныМинистерство обороны РФСергей ШойгуПроисшествия
Популярные комментарии
У меня пальцы дрожат, когда я понимаю, что люди пожертвовали собой осознанно, понимая, что боевую задачу они уже не выполнят, а материальную часть необходимо сохранить... И все это быстро. За доли секунды. Не сговариваясь. Травились но работали буквально до последнего вздоха...
4 июля, 10:02
yaroslavyev
2710904
Значит аккумуляторы плохие. Стандартная проблема, плохое состояние материаловедения в России.
4 июля, 09:51
aamk1925
4002014
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