Минобороны опубликовало имена погибших подводников

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Минобороны на своем официальном Минобороны на своем официальном сайте опубликовало имена и фотографии 14 погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ:

—Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович,

—Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович,

—капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович,

—капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович,

—капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич,

—капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович,

—капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич,

—капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич,

—капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович,

—капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович,

—подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич,

—капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич,

—капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич,

—капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.

В ведомстве отметили, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.

Трагедия в Баренцевом море

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море произошел 1 июля.

Подробности произошедшего не раскрываются, так как это относится к категории государственной тайны. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, моряки занимались изучением гидросферы.

Подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, отметил Шойгу. Всех погибших при пожаре офицеров представят к госнаградам, а их семьям окажут необходимую помощь, добавил он.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели моряков-подводников в исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Соболезнования в связи гибелью подводников

Президент Владимир Путин принес соболезнования семьям погибших моряков и поручил оказать им помощь и поддержку. Кроме того, глава государства попросил Шойгу лично поехать в Североморск, заслушать доклады о причинах трагедии и доложить о них.

Соболезнования родным и близким моряков также выразили премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, глава Чечни Рамзан Кадыров, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и другие.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, гибель моряков-подводников в Баренцевом море стала огромной потерей не только для Военно-морского флота России, но и для всей страны.

Соболезнования из-за рубежа

Не остались в стороне и зарубежные политические деятели. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини направил соболезнования президенту России Владимиру Путину и семьям подводников. Соболезнования выразила и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Посол Великобритании в России Лори Бристоу также направил соболезнования в связи с гибелью российских моряков.

"Мои соболезнования семьям и друзьям российских моряков-подводников, погибших в Баренцевом море", - приводятся слова посла в Twitter-аккаунте посольства Великобритании.

Кроме того, соболезнования семьям погибших моряков-подводников выразил Папа Римский Франциск.

"Святой отец был проинформирован о трагедии с российской подводной лодкой. Он выражает свою скорбь и свою близость семьям жертв и всем, кого затронула эта беда", - заявил в среду журналистам официальный представитель Святого престола Алессандро Джизотти.

Представительство Европейского Союза в России также направило соболезнования в связи с трагической гибелью подводников.

"Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким моряков-подводников, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море", - сообщило представительство в Twitter.

Соболезнования семьям погибших подводников выразило и посольство США в России.

"Посольство США в РФ выражает глубокие соболезнования семьям и близким моряков-подводников, погибших вчера. Наши мысли и молитвы с ними в это трудное время", - говорится в сообщении американского дипведомства в Twitter.

Помощь семьям погибших

Власти Санкт-Петербурга окажут помощь и поддержку семьям моряков-подводников, погибших при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в свою очередь заверил, что власти региона окажут необходимую помощь семье погибшего в результате трагедии капитана первого ранга Андрея Воскресенского.

"Вместе с ленинградцами соболезную близким моряков-подводников, погибших в Баренцевом море", - написал Дрозденко в своем аккаунте в Instagram.