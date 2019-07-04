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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Минобороны опубликовало имена погибших подводников

01:34
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны России
Здание министерства обороны России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание министерства обороны России. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Минобороны на своем официальном сайте опубликовало имена и фотографии 14 погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ:
—Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович,
—Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович,
—капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович,
—капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович,
—капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич,
—капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович,
—капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич,
—капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич,
—капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович,
—капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович,
—подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич,
—капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич,
—капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич,
—капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.
В ведомстве отметили, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.
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Трагедия в Баренцевом море

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море произошел 1 июля.
Подробности произошедшего не раскрываются, так как это относится к категории государственной тайны. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, моряки занимались изучением гидросферы.
Подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, отметил Шойгу. Всех погибших при пожаре офицеров представят к госнаградам, а их семьям окажут необходимую помощь, добавил он.
Следственный комитет начал проверку по факту гибели моряков-подводников в исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Соболезнования в связи гибелью подводников

Президент Владимир Путин принес соболезнования семьям погибших моряков и поручил оказать им помощь и поддержку. Кроме того, глава государства попросил Шойгу лично поехать в Североморск, заслушать доклады о причинах трагедии и доложить о них.
Соболезнования родным и близким моряков также выразили премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, глава Чечни Рамзан Кадыров, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и другие.
По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, гибель моряков-подводников в Баренцевом море стала огромной потерей не только для Военно-морского флота России, но и для всей страны.
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Соболезнования из-за рубежа

Не остались в стороне и зарубежные политические деятели. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини направил соболезнования президенту России Владимиру Путину и семьям подводников. Соболезнования выразила и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Посол Великобритании в России Лори Бристоу также направил соболезнования в связи с гибелью российских моряков.
"Мои соболезнования семьям и друзьям российских моряков-подводников, погибших в Баренцевом море", - приводятся слова посла в Twitter-аккаунте посольства Великобритании.
Кроме того, соболезнования семьям погибших моряков-подводников выразил Папа Римский Франциск.
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"Святой отец был проинформирован о трагедии с российской подводной лодкой. Он выражает свою скорбь и свою близость семьям жертв и всем, кого затронула эта беда", - заявил в среду журналистам официальный представитель Святого престола Алессандро Джизотти.
Представительство Европейского Союза в России также направило соболезнования в связи с трагической гибелью подводников.
"Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким моряков-подводников, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море", - сообщило представительство в Twitter.
Соболезнования семьям погибших подводников выразило и посольство США в России.
"Посольство США в РФ выражает глубокие соболезнования семьям и близким моряков-подводников, погибших вчера. Наши мысли и молитвы с ними в это трудное время", - говорится в сообщении американского дипведомства в Twitter.
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Помощь семьям погибших

Власти Санкт-Петербурга окажут помощь и поддержку семьям моряков-подводников, погибших при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в свою очередь заверил, что власти региона окажут необходимую помощь семье погибшего в результате трагедии капитана первого ранга Андрея Воскресенского.
"Вместе с ленинградцами соболезную близким моряков-подводников, погибших в Баренцевом море", - написал Дрозденко в своем аккаунте в Instagram.
О готовности оказать помощь семьям погибших моряков также заявил временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис.
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Минобороны рассказало о погибших подводниках
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Пожар на подводном аппарате МинобороныМинистерство обороны РФРоссия
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