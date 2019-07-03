Погибшие подводники были закреплены за военной частью в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что моряки-подводники, погибшие на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, были закреплены за одной из военных частей города.

Глава региона принес соболезнования семьям погибших и отметил, что в последнее плавание команда отправилась из Петербурга.

"Память о наших героях всегда будет с нами", — написал Беглов на своей странице во " ВКонтакте ".