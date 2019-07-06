В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Сотрудник военной полиции у входа на Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронят подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море

Сотрудник военной полиции у входа на Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронят подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге под залпы почетного караула, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщалось ранее, 14 подводников решили похоронить рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке "Курск".

К месту похорон пришли представители командования ВМФ и городских властей, родственники погибших. Несмотря на охрану у главного входа, кладбище на время похорон не закрывали.

Траурная церемония началась с гражданской панихиды. После погребения прозвучал тройной залп почетного караула.

Оцепление на месте траурной церемонии останется до 14:00. Большинство участников уже покидают кладбище.

Подвиг подводников

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел 1 июля. Подробности случившегося не раскрываются, так как эта информация относится к категории гостайны. Известно лишь, что моряки занимались изучением гидросферы.

Как рассказали в Минобороны, очаг возгорания находился в аккумуляторном отсеке. Подводники до конца боролись с огнем и смогли ликвидировать его ценой своей жизни. Так удалось спасти остальной экипаж, в том числе гражданского специалиста, и сберечь ядерную энергоустановку аппарата.

Президент России присвоил четырем погибшим звание Героев России — это капитаны первого ранга Андрей Воскресенский, Денис Опарин и Константин Сомов, а также капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Именно Соловьев спас из горящего отсека гражданского специалиста и закрыл за собой люк, чтобы продолжить тушение.

Остальные посмертно получили ордена Мужества: капитаны первого ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, капитан второго ранга Александр Авдонин, капитаны третьего ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.