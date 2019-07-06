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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Вчера, 13:13
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудник военной полиции у входа на Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронят подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море
Сотрудник военной полиции у входа на Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронят подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Сотрудник военной полиции у входа на Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронят подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге под залпы почетного караула, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщалось ранее, 14 подводников решили похоронить рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке "Курск".
К месту похорон пришли представители командования ВМФ и городских властей, родственники погибших. Несмотря на охрану у главного входа, кладбище на время похорон не закрывали.
Траурная церемония началась с гражданской панихиды. После погребения прозвучал тройной залп почетного караула.
Президент РФ Владимир Путин
5 июля, 12:15
Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам
Оцепление на месте траурной церемонии останется до 14:00. Большинство участников уже покидают кладбище.

Подвиг подводников

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел 1 июля. Подробности случившегося не раскрываются, так как эта информация относится к категории гостайны. Известно лишь, что моряки занимались изучением гидросферы.
Как рассказали в Минобороны, очаг возгорания находился в аккумуляторном отсеке. Подводники до конца боролись с огнем и смогли ликвидировать его ценой своей жизни. Так удалось спасти остальной экипаж, в том числе гражданского специалиста, и сберечь ядерную энергоустановку аппарата.
Президент России присвоил четырем погибшим звание Героев России — это капитаны первого ранга Андрей Воскресенский, Денис Опарин и Константин Сомов, а также капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Именно Соловьев спас из горящего отсека гражданского специалиста и закрыл за собой люк, чтобы продолжить тушение.
Остальные посмертно получили ордена Мужества: капитаны первого ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, капитан второго ранга Александр Авдонин, капитаны третьего ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.
4 июля, 16:12
Бывшие односельчане хотят увековечить память погибшего подводника Филина
На военно-мемориальном Серафимовском кладбище в братских могилах покоятся более 100 тысяч человек, погибших и умерших в 1941—1944 годах во время блокады Ленинграда. 27 января 1965 года на месте 16 братских могил был открыт мемориал жертвам блокадного Ленинграда. Рядом горит Вечный огонь, принесенный с Пискаревского мемориального кладбища.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Вечная слава и вечная память подводникам! Павшим хоть и не бою, но при выполнении работы по защите и обороне нашей Родины.
6 июля, 13:37
Руслан Тлеуж
7010104
Спасибо ребятам, что защищали нашу мирную жизнь. Светлая им память, соболезнования родным и близким.
6 июля, 14:19
irina-leonidovna.dm дмитриева
5210402
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