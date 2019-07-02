Пожар на глубоководном аппарате ВМФ России ликвидировали

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Благодаря самоотверженным действиям команды пожар на глубоководном аппарате ВМФ РФ ликвидирован, говорится в сообщении Минобороны России.
В ведомстве сообщили, что в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников, сообщили в Минобороны РФ.
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"Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. Глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск", - говорится в сообщении.