Путину незамедлительно доложили про трагедию с подводниками, заявил Песков

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину было незамедлительно доложено о гибели российских моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Естественно главнокомандующему было доложено незамедлительно. Вы знаете, что там имели место героические действия экипажа по спасению этого корабля. Информация была предоставлена своевременно", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему военное ведомство сообщило о трагедии на следующий день после случившегося.
При этом Песков, отвечая на уточняющий вопрос о деталях произошедшего, месте трагедии и типе подлодки, объяснил отсутствие официальной информации ее секретностью.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Во вторник президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков. В среду утром Шойгу прибыл в Североморск, где проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара.