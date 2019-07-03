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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Путину незамедлительно доложили про трагедию с подводниками, заявил Песков

Вчера, 12:00
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© РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 2 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 2 июля 2019
© РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 2 июля 2019
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину было незамедлительно доложено о гибели российских моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Естественно главнокомандующему было доложено незамедлительно. Вы знаете, что там имели место героические действия экипажа по спасению этого корабля. Информация была предоставлена своевременно", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему военное ведомство сообщило о трагедии на следующий день после случившегося.
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Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате были два Героя России
При этом Песков, отвечая на уточняющий вопрос о деталях произошедшего, месте трагедии и типе подлодки, объяснил отсутствие официальной информации ее секретностью.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Во вторник президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков. В среду утром Шойгу прибыл в Североморск, где проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара.
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