Путину незамедлительно доложили про трагедию с подводниками, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 2 июля 2019

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 2 июля 2019

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину было незамедлительно доложено о гибели российских моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Естественно главнокомандующему было доложено незамедлительно. Вы знаете, что там имели место героические действия экипажа по спасению этого корабля. Информация была предоставлена своевременно", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему военное ведомство сообщило о трагедии на следующий день после случившегося.

При этом Песков, отвечая на уточняющий вопрос о деталях произошедшего, месте трагедии и типе подлодки, объяснил отсутствие официальной информации ее секретностью.