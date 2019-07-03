Кремль считает нормальным неразглашение всей информации о ЧП с подводниками

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Кремле считают абсолютно нормальным, что не вся информация о ЧП с военными подводниками разглашается, это соответствует закону о гостайне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть информация, которая относится к категории гостайны. Эта гостайна соблюдается в интересах государства и интересах государственной безопасности. Поэтому это абсолютно нормальная практика, когда такая информация никак не раскрывается", - заявил Песков журналистам отвечая на просьбу уточнить ряд деталей произошедшего.

При этом он пояснил, что "здесь нет ничего противозаконного, это в полном соответствии с законодательством Российской Федерации о гостайне". "Поэтому здесь нет повода для подобных вопросов", - добавил Песков.

Он подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что президенту РФ Владимиру Путину о ЧП было доложено своевременно и он обладает всей полнотой информации. "При этом у вас не должно быть никаких сомнений, что главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации обладает всей полнотой информацией", - сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента переадресовал в Минобороны вопрос о том, есть ли атомный реактор на борту подлодки, где произошел инцидент. "Это не ко мне, мы не занимаемся конструкцией лодок. Это в министерство обороны", - сказал Песков. Комментируя сообщение о якобы уведомлении норвежского агентства по ядерной опасности про "взрыв газа на подводном аппарате", Песков напомнил, что во вторник министерство обороны уже выпустило опровержение по данному вопросу

"Почему я должен? (это подтверждать - ред.) У нас первоисточник – это наши военные. Вчера было из нашего оборонного ведомство сделано заявление на этот счет", - ответил Песков.