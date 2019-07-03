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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Кремль считает нормальным неразглашение всей информации о ЧП с подводниками

Вчера, 12:08
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Кремле считают абсолютно нормальным, что не вся информация о ЧП с военными подводниками разглашается, это соответствует закону о гостайне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть информация, которая относится к категории гостайны. Эта гостайна соблюдается в интересах государства и интересах государственной безопасности. Поэтому это абсолютно нормальная практика, когда такая информация никак не раскрывается", - заявил Песков журналистам отвечая на просьбу уточнить ряд деталей произошедшего.
При этом он пояснил, что "здесь нет ничего противозаконного, это в полном соответствии с законодательством Российской Федерации о гостайне". "Поэтому здесь нет повода для подобных вопросов", - добавил Песков.
Он подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что президенту РФ Владимиру Путину о ЧП было доложено своевременно и он обладает всей полнотой информации. "При этом у вас не должно быть никаких сомнений, что главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации обладает всей полнотой информацией", - сказал Песков.
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Также пресс-секретарь президента переадресовал в Минобороны вопрос о том, есть ли атомный реактор на борту подлодки, где произошел инцидент. "Это не ко мне, мы не занимаемся конструкцией лодок. Это в министерство обороны", - сказал Песков. Комментируя сообщение о якобы уведомлении норвежского агентства по ядерной опасности про "взрыв газа на подводном аппарате", Песков напомнил, что во вторник министерство обороны уже выпустило опровержение по данному вопросу
"Почему я должен? (это подтверждать - ред.) У нас первоисточник – это наши военные. Вчера было из нашего оборонного ведомство сделано заявление на этот счет", - ответил Песков.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Во вторник президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков. В среду утром Шойгу прибыл в Североморск, где проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара. Кроме того, в российском военном ведомстве накануне опровергли сообщения о якобы уведомлении норвежского агентства по ядерной опасности про "взрыв газа на подводном аппарате".
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Пожар на подводном аппарате МинобороныРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Может американцы в очередной раз подбили, может очередной титиной флаг ставили, может нефть искали, но скорее всего техника подвела, падают же ракеты у нас, почему подлодка не может затонуть по причине некачественной сборки работников за 15 тыс в месяц.
3 июля, 12:11
ЯСЯ Считаю
9000010
Дело не секретности. Её никто не требует разглашать, но составить сообщение для прессы в человеческом тоне, словами скорби и словами поддержки родных это есть непосильная задача для нашего чиновничества...
3 июля, 12:17
rebs7
5000011
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