Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве

Сергей Собянин 5 марта 2020 года мэр Москвы подписал указ "О введении режима повышенной готовности". В соответствие с указом граждан, прибывающим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса обязали соблюдать самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию. В дальнейшем режим самоизоляции был распространен на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц.

Работодателям предписывалось обеспечить измерение температуры тела сотрудникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

В детских садах и школах также было введено ежедневное измерение температуры детей. Выборочное измерение температуры дистанционным способом было организовано на входах в метро.

10 марта были приняты дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей. В Москве было запрещено проведение массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч человек. Позднее были запрещены досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек единовременно.

С 16 марта в Москве было введено свободное посещение в школах и детских садах.

С 17 марта режим свободного посещения был распространен на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы. 21 марта государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования были закрыты. По запросам родителей в школах были организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) для учащихся с 1 по 4 класс. Были закрыты колледжи . Столичные вузы также перешли на дистанционную форму обучения

18 марта работодателям в Москве рекомендовали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

С 25 марта в Москве на фоне осложнения ситуации с распространением коронавируса были временно закрыты городские библиотеки и учреждения культурно-досугового типа, а также кинотеатры, кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты, приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек и других развлекательных и досуговых заведений. Кроме того, было приостановлено проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных и иных досуговых мероприятий в помещениях и под открытым небом.

После обращения президента в Москве с 28 марта были введены дополнительные ограничения на функционирование предприятий и организаций с массовым посещением людей. Была приостановлена работа ресторанов, кафе, баров, столовых и других общедоступных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд; временно прекращена работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости.

Покидать квартиру разрешалось только в случаях: обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан ходить на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); необходимости вынести бытовой мусор.

Кроме того, граждан обязали соблюдать социальную дистанцию от других людей не менее 1,5 метров на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах. Исключение – только поездки на такси.

Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязали обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.

2 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 1 мая.

Все ранее введенные ограничения в Москве были продлены до 1 мая, также было запрещено посещение городских парков, усадеб и зон отдыха.

9 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о временном порядке посещения кладбищ (они были открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших).

С 13 апреля в Москве был введен ряд дополнительных запретов и ограничений. Временно была приостановлена работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры; приостановлено выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов; приостановлено оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых данный вид деятельности не является основным . Была приостановлена работа каршеринга.

Для поездок по Москве на личном и общественном транспорте были введены специальные цифровые пропуска, с 15 апреля их наличие для поездок стало обязательным.

28 апреля президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно.

С учетом сложной эпидемиологической ситуации мэром Москвы были приняты ряд решений по увеличению числа коек в лечебных учреждениях.

Было принято решение о создании временных госпиталей в павильоне на ВДНХ, ледовом дворце в районе Крылатское, конгрессно-выставочном центре в Сокольниках, в автоцентре "Москва" на Каширском шоссе, а также на территории "Экспоцентра" на Красной Пресне

7 мая режим самоизоляции граждан в Москве был продлен до 31 мая 2020 года, также были продлены временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.

12 мая в Москве начался первый этап ослаблений введенных ограничений, в частности к работе приступили предприятия промышленности и возобновились стройки, однако на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы был введен масочный и перчаточный режим. К работе вернулись более 300 крупных промышленных предприятий. Было возобновлено строительство жилья, детских садов, школ и других городских объектов.

15 мая в Москве стартовало массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, благодаря исследованию станет возможным максимально раннее выявление заболевания у многих людей, особенно тех, кто переносит коронавирус бессимптомно. Это также позволит получить достоверную информацию о ситуации с распространением коронавируса в городе и на отдельных городских предприятиях и организациях.

С 26 мая волонтеры смогли вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек – передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи и выгуливать своих подопечных питомцев.

1 июня в Москве начался второй этап смягчения ограничений, в рамках которого возобновили работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогли выходить на прогулки. В целях снижения риска инфицирования коронавирусом, был усилен масочный режим и установлены определенные правила совершения прогулок. Для свободного посещения вновь были открыты городские парки и зеленые территории, за исключением "Зарядья". При этом аттракционы в парках, детские и спортивные площадки остались закрытыми.

Были открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров – от небольших торговых точек до гипермаркетов. Возобновилась работа мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами. Возобновили работу ярмарки выходного дня. В полном объеме заработал городской велопрокат, ранее (с 10 апреля) пользоваться велосипедами могли только сотрудники курьерских служб. Были открыты стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов. Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о том, снижение нагрузки на систему здравоохранения позволяет значительно увеличить объемы оказания плановой медицинской помощи.

Одновременно с решением о возобновлении работы многих городских организаций мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня.

8 июня Сергей Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса в Москве и подчеркнул, что введенные меры позволили избежать "взрывного характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и оказание медицинской помощи заболевшим". Мэр Москвы сообщил о возвращении Москвы к обычному ритму жизни.

С 9 июня в Москве был отменен режим самоизоляции, пропуска и графики прогулок.

Все жители столицы, в том числе старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями, теперь могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места.

Была возобновлена работа каршеринга, парикмахерских, салонов красоты, фотоателье, ветеринарных клиник и агентств по трудоустройству, общественных организаций, кино- и звукозаписывающих студий, научных институтов. Кроме того, были открыты кладбища

16 июня начался второй этап возобновления работы городских объектов и организаций. Были сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Возобновили работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Смогли открыть свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Посетить их можно по электронным билетам. Было разрешено посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. В городе также заработали летние веранды.

23 июня начнется следующий этап снятия ограничений. Будут отменены ограничения на работу спортивной индустрии – фитнес-клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов. Будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке. Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения. В обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты населения.

Кроме того, будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры: можно будет использовать качели, уличные тренажеры и лавки.