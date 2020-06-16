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Собянин исключил снятие оставшихся ограничений раньше середины июля
Оставшиеся ограничения по коронавирусу снимут в Москве не раньше середины июля, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с представителями сферы... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:45
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Собянин исключил снятие оставшихся ограничений раньше середины июля

18:20 16.06.2020 (обновлено: 18:45 16.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с рестораторами Москвы на летней веранде кофейни "Кофемания" на Большой Никитской улице
Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с рестораторами Москвы на летней веранде кофейни Кофемания на Большой Никитской улице
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Оставшиеся ограничения по коронавирусу снимут в Москве не раньше середины июля, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с представителями сферы общественного питания.
"Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас", — сказал он.
С сегодняшнего дня начался второй этап снятия ограничений: стоматологические клиники могут оказывать плановую помощь, рестораны и кафе — открыть летние веранды. Кроме того, заработают библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, откроют двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10 процентов.
На следующем этапе, 23 июня, планируется открыть стационарные рестораны и кафе, возобновить работу фитнес-индустрии и городской инфраструктуры.
График снятия ограничений в Москве
8 июня, 20:11Распространение нового коронавируса
График снятия ограничений в Москве
Театры и кинотеатры пока остаются закрытыми, сохраняется запрет и на массовые мероприятия.
По последним данным, в Москве число случаев заражения коронавирусом превысило 208 тысяч, 3386 человек скончались, 126 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
13700549
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
собянин! почему без маски? почему на улице - тебе 60+!
16 июня, 18:59
itacsltd17
1242001
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