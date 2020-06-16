Собянин исключил снятие оставшихся ограничений раньше середины июля

Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с рестораторами Москвы на летней веранде кофейни "Кофемания" на Большой Никитской улице

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Оставшиеся ограничения по Оставшиеся ограничения по коронавирусу снимут в Москве не раньше середины июля, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с представителями сферы общественного питания.

"Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас", — сказал он.

С сегодняшнего дня начался второй этап снятия ограничений: стоматологические клиники могут оказывать плановую помощь, рестораны и кафе — открыть летние веранды. Кроме того, заработают библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, откроют двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10 процентов.

На следующем этапе, 23 июня, планируется открыть стационарные рестораны и кафе, возобновить работу фитнес-индустрии и городской инфраструктуры.

Театры и кинотеатры пока остаются закрытыми, сохраняется запрет и на массовые мероприятия.

По последним данным, в Москве число случаев заражения коронавирусом превысило 208 тысяч, 3386 человек скончались, 126 тысяч вылечились.