https://ria.ru/20200616/1573021395.html
Собянин исключил снятие оставшихся ограничений раньше середины июля
Оставшиеся ограничения по коронавирусу снимут в Москве не раньше середины июля, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с представителями сферы... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:20
2020-06-16T18:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573021202_0:402:2479:1796_1400x0_80_0_0_50307ad8cee727b4b78d07db2501f5e1.jpg
itacsltd17
собянин! почему без маски? почему на улице - тебе 60+!
19
3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573021202_0:402:2479:1796_1400x0_80_0_0_50307ad8cee727b4b78d07db2501f5e1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573021202_0:189:2479:2048_1400x0_80_0_0_4a078f18af5247c4bc825703d0026fec.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573021202_105:0:2153:2048_1400x0_80_0_0_268e5cc87458a2d1e03fe698df8d42bf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
Оставшиеся ограничения по коронавирусу
снимут в Москве
не раньше середины июля, заявил мэр столицы Сергей Собянин
на встрече с представителями сферы общественного питания.
"Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас", — сказал он.
С сегодняшнего дня начался второй этап снятия ограничений: стоматологические клиники могут оказывать плановую помощь, рестораны и кафе — открыть летние веранды. Кроме того, заработают библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, откроют двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10 процентов.
На следующем этапе, 23 июня, планируется открыть стационарные рестораны и кафе, возобновить работу фитнес-индустрии и городской инфраструктуры.
Театры и кинотеатры пока остаются закрытыми, сохраняется запрет и на массовые мероприятия.
По последним данным, в Москве число случаев заражения коронавирусом превысило 208 тысяч, 3386 человек скончались, 126 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.