Биография Натальи Бондарчук

Актриса, кинорежиссер Наталья Бондарчук в книжном магазине "Библио-Глобус" на презентации своей книги "Единственные дни"

Актриса, режиссер и сценарист Наталья Сергеевна Бондарчук родилась 10 мая 1950 года в Москве, в семье режиссера и актера Сергея Бондарчука (1920-1994) и актрисы Инны Макаровой (1926-2020).

В 1971 году Наталья Бондарчук окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой), в 1975 году – режиссерский факультет ВГИКа (у тех же мастеров).

В кино она дебютировала в 1969 году в эпизоде фильма "У озера", затем снялась в картинах "Сердце России" (1970), "Нам некогда ждать" (1971), "Пришел солдат с фронта" (1971), "Ты и я" (1971).

Большой успех ей принесла роль Хари в картине Андрея Тарковского "Солярис" (1972).

Популярности актрисы способствовала роль госпожи де Реналь в телеэкранизации романа Стендаля "Красное и черное" (1976).

Среди актерских работ Натальи Бондарчук – главные роли в картинах "Исполнение желаний" (1973), "Небо со мной" (1974), "Звезда пленительного счастья" (1975), "В начале славных дел" (1980), "Юность Петра" (1980), "Лермонтов" (1986).

В качестве режиссера и сценариста Наталья Бондарчук дебютировала в 1975 году новеллой "Бессчастная Матрена" в киноальманахе "Пошехонская старина".

Затем ею были сняты картины "Живая радуга" (1982), "Детство Бемби" (1985) и "Юность Бемби" (1986). В дилогии снялись ее сын Иван Бурляев и мама Инна Макарова.

В 2000-х годах Бондарчук поставила фильмы "Мой дух к Юрзуфу прилетел…" (2000), "Любовь и правда Федора Тютчева" (2003), "Пушкин: последняя дуэль" (2006), сериал "Одна любовь души моей" (2007). Почти во всех своих фильмах она выступила как автор сценария и исполнительница главной роли.

В 2009 году Наталья Бондарчук сняла исторический фильм "Гоголь. Ближайший" о духовных метафизических исканиях Николая Гоголя.

В 2010 году она выпустила документальный фильм "И вечностью наполнен миг…" о своем отце Сергее Бондарчуке, в 2015 году – документальную ленту "Лично меня касается".

Среди фильмов Натальи Бондарчук последних лет – сказки "Тайна Снежной Королевы" (2015) и "Красная шапочка. Онлайн" (2018).

Актриса и режиссер продюсировала собственные киноленты "Пушкин: последняя дуэль", "Одна любовь души моей" и "Тайна Снежной Королевы".

С 1987 года Наталья Бондарчук является режиссером и руководителем Московского детского профессионального театра "Бемби".

Наталья Бондарчук – заслуженная артистка РСФСР (1977), заслуженный деятель искусств РФ (2009).