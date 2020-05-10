Мишустин поздравил актрису Наталью Бондарчук с 70-летием

Премьер также подчеркнул, что режиссерские работы Бондарчук пользуются неизменной популярностью. "Успех сопутствует Вам и в режиссуре. Ваши исторические картины о судьбах великих русских писателей пользуются неизменным интересом и популярностью", - добавил он.

В кино Бондарчук дебютировала в 1969 году в эпизоде фильма "У озера", затем снялась в картинах "Сердце России" (1970), "Нам некогда ждать" (1971), "Пришел солдат с фронта" (1971), "Ты и я" (1971). Большой успех ей принесла роль Хари в картине Андрея Тарковского "Солярис" (1972). Популярности актрисы способствовала роль госпожи де Реналь в телеэкранизации романа Стендаля "Красное и черное" (1976). Среди актерских работ Натальи Бондарчук – главные роли в картинах "Исполнение желаний" (1973), "Небо со мной" (1974), "Звезда пленительного счастья" (1975), "В начале славных дел" (1980), "Юность Петра" (1980), "Лермонтов" (1986).