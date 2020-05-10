Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-10T10:54
https://ria.ru/20200510/1571239212.html
Мишустин поздравил актрису Наталью Бондарчук с 70-летием
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571148455_0:94:2979:1771_1036x0_80_0_0_d3accfa4a35948de52e1b2b845a7f0f9.jpg
РИА Новости

Мишустин поздравил актрису Наталью Бондарчук с 70-летием

10:54 10.05.2020
173
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАктриса, кинорежиссер Наталья Бондарчук
Актриса, кинорежиссер Наталья Бондарчук
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Актриса, кинорежиссер Наталья Бондарчук. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил заслуженную артистку России Наталью Бондарчук с юбилеем, отметив яркую индивидуальность и талант актрисы, поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Наталья Бондарчук отмечает в воскресенье 70-летие.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
5 мая, 17:23
Мишустин поздравил премьера Южной Осетии с днем рождения
"Яркая индивидуальность, талант, обаяние позволили Вам искусно перевоплотиться в Хари и Марию Волконскую, Эрнестину Тютчеву и Екатерину Карамзину... Каждая роль – пронзительная история любви, которая заставляет зрителей размышлять, переживать, испытывать сильные эмоции", - говорится в телеграмме.
Премьер также подчеркнул, что режиссерские работы Бондарчук пользуются неизменной популярностью. "Успех сопутствует Вам и в режиссуре. Ваши исторические картины о судьбах великих русских писателей пользуются неизменным интересом и популярностью", - добавил он.
В кино Бондарчук дебютировала в 1969 году в эпизоде фильма "У озера", затем снялась в картинах "Сердце России" (1970), "Нам некогда ждать" (1971), "Пришел солдат с фронта" (1971), "Ты и я" (1971). Большой успех ей принесла роль Хари в картине Андрея Тарковского "Солярис" (1972). Популярности актрисы способствовала роль госпожи де Реналь в телеэкранизации романа Стендаля "Красное и черное" (1976). Среди актерских работ Натальи Бондарчук – главные роли в картинах "Исполнение желаний" (1973), "Небо со мной" (1974), "Звезда пленительного счастья" (1975), "В начале славных дел" (1980), "Юность Петра" (1980), "Лермонтов" (1986).
В качестве режиссера и сценариста Наталья Бондарчук дебютировала в 1975 году новеллой "Бессчастная Матрена" в киноальманахе "Пошехонская старина". Затем ею были сняты картины "Живая радуга" (1982), "Детство Бемби" (1985) и "Юность Бемби" (1986). В дилогии снялись ее сын Иван Бурляев и мама Инна Макарова.
В 2000-х годах Бондарчук поставила фильмы "Мой дух к Юрзуфу прилетел…" (2000), "Любовь и правда Федора Тютчева" (2003), "Пушкин: последняя дуэль" (2006), сериал "Одна любовь души моей" (2007). В 2009 году Наталья Бондарчук сняла исторический фильм "Гоголь. Ближайший", в 2010 году она выпустила документальный фильм "И вечностью наполнен миг…" о своем отце Сергее Бондарчуке, в 2015 году – документальную ленту "Лично меня касается". Среди фильмов Натальи Бондарчук последних лет - сказки "Тайна Снежной Королевы" (2015) и "Красная шапочка. Онлайн" (2018).
Презентация книги актрисы Натальи Бондарчук Единственные дни
01:03
Биография Натальи Бондарчук
300001
Обсудить 1
КультураНаталья БондарчукМихаил МишустинИнна МакароваСергей Бондарчук (актер)
Рекомендуем
Москва
Москвичей предупредили о резком похолодании
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Девушка в защитной маске
Врач призвала остаться 12 мая дома
Сотрудник магазина оформляет витрину
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Медицинские работники
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
Женщина на велосипеде в Ухане, провинция Хубэй
В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания COVID-19
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Польша требует российских денег и пытается "закрыть Европу"
Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров
Шеф-повар рассказал о меню на приемах в Кремле
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США
Мужчина, нарушивший самоизоляцию во время пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) в Галвестоне, США
В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару
Сотрудник полиции
В Петербурге в автобусе ранили пассажира, заступившегося за кондуктора
Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Власти Москвы объяснили, в каких случаях маски и перчатки обязательны
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
Геннадий Онищенко
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
Врач в защитном костюме
Правительство изменило порядок использования средств в борьбе с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:20В Свердловской области 12 больных COVID-19 в тяжелом состоянии
11:19При пожаре в московской больнице эвакуировали 108 пациентов с COVID-19
11:17В Тульской области выявили 89 случаев заражения коронавирусом
11:14Сирийские военные за сутки разминировали 1,6 гектара
11:10В ВСУ выявили два новых случая заражения коронавирусом
11:06Кубинцы, остающиеся в России, обратились в консульство страны
11:06Шеф-повар рассказал, как изменилось меню на Кремлевских приемах
11:04В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару
11:02В Дагестане разместят граждан Азербайджана, задержавшихся в России
11:02Более 80% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет
11:00Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии
10:57В Сингапуре выявили 876 случаев заражения коронавирусом
10:54Мишустин поздравил актрису Наталью Бондарчук с 70-летием
10:51В Югре зафиксировали рекордный прирост COVID-19 за сутки
10:49В Малайзии продлили режим контроля передвижения на месяц
10:47МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
10:46В России за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом
10:45В России за сутки 2390 человек выздоровели после коронавируса
10:44Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
10:43В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния