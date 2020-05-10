Мишустин поздравил актрису Наталью Бондарчук с 70-летием

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил заслуженную артистку России Наталью Бондарчук с юбилеем, отметив яркую индивидуальность и талант актрисы, поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Наталья Бондарчук отмечает в воскресенье 70-летие.
"Яркая индивидуальность, талант, обаяние позволили Вам искусно перевоплотиться в Хари и Марию Волконскую, Эрнестину Тютчеву и Екатерину Карамзину... Каждая роль – пронзительная история любви, которая заставляет зрителей размышлять, переживать, испытывать сильные эмоции", - говорится в телеграмме.
Премьер также подчеркнул, что режиссерские работы Бондарчук пользуются неизменной популярностью. "Успех сопутствует Вам и в режиссуре. Ваши исторические картины о судьбах великих русских писателей пользуются неизменным интересом и популярностью", - добавил он.
В кино Бондарчук дебютировала в 1969 году в эпизоде фильма "У озера", затем снялась в картинах "Сердце России" (1970), "Нам некогда ждать" (1971), "Пришел солдат с фронта" (1971), "Ты и я" (1971). Большой успех ей принесла роль Хари в картине Андрея Тарковского "Солярис" (1972). Популярности актрисы способствовала роль госпожи де Реналь в телеэкранизации романа Стендаля "Красное и черное" (1976). Среди актерских работ Натальи Бондарчук – главные роли в картинах "Исполнение желаний" (1973), "Небо со мной" (1974), "Звезда пленительного счастья" (1975), "В начале славных дел" (1980), "Юность Петра" (1980), "Лермонтов" (1986).
В качестве режиссера и сценариста Наталья Бондарчук дебютировала в 1975 году новеллой "Бессчастная Матрена" в киноальманахе "Пошехонская старина". Затем ею были сняты картины "Живая радуга" (1982), "Детство Бемби" (1985) и "Юность Бемби" (1986). В дилогии снялись ее сын Иван Бурляев и мама Инна Макарова.
В 2000-х годах Бондарчук поставила фильмы "Мой дух к Юрзуфу прилетел…" (2000), "Любовь и правда Федора Тютчева" (2003), "Пушкин: последняя дуэль" (2006), сериал "Одна любовь души моей" (2007). В 2009 году Наталья Бондарчук сняла исторический фильм "Гоголь. Ближайший", в 2010 году она выпустила документальный фильм "И вечностью наполнен миг…" о своем отце Сергее Бондарчуке, в 2015 году – документальную ленту "Лично меня касается". Среди фильмов Натальи Бондарчук последних лет - сказки "Тайна Снежной Королевы" (2015) и "Красная шапочка. Онлайн" (2018).