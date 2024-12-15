https://ria.ru/20241215/kino-1989347151.html

В Крыму выбрали лучшие картины молодых режиссеров

В Крыму выбрали лучшие картины молодых режиссеров - РИА Новости, 15.12.2024

В Крыму выбрали лучшие картины молодых режиссеров

Экспертный совет выбрал лучшие картины молодых режиссеров на конкурсе "Мост. Горизонты" в рамках кинофестиваля "Мост", прошедшего в Крыму, сообщила пресс-служба РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T23:34

2024-12-15T23:34

2024-12-15T23:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Экспертный совет выбрал лучшие картины молодых режиссеров на конкурсе "Мост. Горизонты" в рамках кинофестиваля "Мост", прошедшего в Крыму, сообщила пресс-служба фестиваля. С 13 по 15 декабря в Крыму на площадке арт-кластера "Таврида" состоялся кинофестиваль "Мост". В рамках программы фестиваля прошел конкурс "Мост. Горизонты", на котором молодые режиссеры представили 23 картины, а экспертная комиссия определила лучшие. На участие в отборочном этапе было подано 200 заявок из 52 городов России, сообщили в пресс-службе. Свои работы на фестивале показали представители творческих молодежных сообществ профессионалов в сфере кино и сценаристов и драматургов. Также в конкурсе участвовали студенты и выпускники профильных творческих колледжей и вузов страны в возрасте от 18 до 35 лет. По решению экспертного совета победители получили награду "неудержиМОСТь" в четырех номинациях и два специальных приза. "Лучшей игровой полнометражной картиной" стал фильм "110" (режиссер Илья Михеев, 2023 год), "Лучшая игровая короткометражная картина" - "С Н.Г. Братан" (режиссер Андрей Дуплякин, 2024 год). "Лучшей документальной полнометражной картиной" стала "Июньская полынь" (режиссер Юлия Бочарова, 2024 год), а "Лучшей документальной короткометражной картиной" - "И человек на свет явился" (режиссер Кристина Хегай, 2023 год). Специальный приз экспертного совета кинофестиваля получил "Монстр" режиссера Михаила Бочарова, специальный приз VK - "3D-технологии в современном мире" режиссера Анастасии Тюрневой. В экспертный совет конкурса "Мост. Горизонты" вошли деятели киноиндустрии: актриса, режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ Наталья Бондарчук; актер театра и кино Игорь Днестрянский; художник-постановщик, обладатель приза "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля Елена Окопная; режиссер, оператор Олег Лукичев; продюсер, шеф-редактор департамента редактуры АНО "ИРИ" Нина Конецкая; учредитель АНО "Центр развития киноиндустрии "Киностудия им. Кира Булычева", кинопродюсер Дмитрий Белосохов; президент АНО "Центр развития киноиндустрии "Киностудия имени Кира Булычева", кинопродюсер Эльбор Чернов.

https://ria.ru/20241124/stolitsa-1985237896.html

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россия, наталья бондарчук, республика крым