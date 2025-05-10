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Биография Натальи Бондарчук

Биография Натальи Бондарчук - РИА Новости, 10.05.2025

Биография Натальи Бондарчук

Актриса, режиссер и сценарист Наталья Сергеевна Бондарчук родилась 10 мая 1950 года в Москве, в семье режиссера и актера Сергея Бондарчука (1920-1994) и актрисы РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T01:02:00+03:00

2025-05-10T01:02:00+03:00

2025-05-10T01:02:00+03:00

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Актриса, режиссер и сценарист Наталья Сергеевна Бондарчук родилась 10 мая 1950 года в Москве, в семье режиссера и актера Сергея Бондарчука (1920-1994) и актрисы Инны Макаровой (1926-2020).В 1971 году Наталья Бондарчук окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой), в 1975 году – режиссерский факультет ВГИКа (у тех же мастеров). В кино она дебютировала в 1969 году в эпизоде фильма "У озера", затем снялась в картинах "Сердце России" (1970), "Нам некогда ждать" (1971), "Пришел солдат с фронта" (1971), "Ты и я" (1971). Большой успех ей принесла роль Хари в картине Андрея Тарковского "Солярис" (1972).Популярности актрисы способствовала роль госпожи де Реналь в телеэкранизации романа Стендаля "Красное и черное" (1976).Среди актерских работ Натальи Бондарчук – главные роли в картинах "Исполнение желаний" (1973), "Небо со мной" (1974), "Звезда пленительного счастья" (1975), "В начале славных дел" (1980), "Юность Петра" (1980), "Лермонтов" (1986).В качестве режиссера и сценариста Наталья Бондарчук дебютировала в 1975 году новеллой "Бессчастная Матрена" в киноальманахе "Пошехонская старина".Затем ею были сняты картины "Живая радуга" (1982), "Детство Бемби" (1985) и "Юность Бемби" (1986). В дилогии снялись ее сын Иван Бурляев и мама Инна Макарова.В 2000-х годах Бондарчук поставила фильмы "Мой дух к Юрзуфу прилетел…" (2000), "Любовь и правда Федора Тютчева" (2003), "Пушкин: последняя дуэль" (2006), сериал "Одна любовь души моей" (2007). Почти во всех своих фильмах она выступила как автор сценария и исполнительница главной роли.В 2009 году Наталья Бондарчук сняла исторический фильм "Гоголь. Ближайший" о духовных метафизических исканиях Николая Гоголя. В 2010 году она выпустила документальный фильм "И вечностью наполнен миг…" о своем отце Сергее Бондарчуке, в 2015 году – документальную ленту "Лично меня касается".Среди фильмов Натальи Бондарчук последних лет – сказки "Тайна Снежной Королевы" (2015), "Красная шапочка. Онлайн" (2018) и "Гори, гори ясно" (2023). Актриса и режиссер продюсировала собственные киноленты "Пушкин: последняя дуэль", "Одна любовь души моей" и "Тайна Снежной Королевы".С 1987 года Наталья Бондарчук является режиссером и руководителем Московского детского профессионального театра "Бемби". Уникальность театра состоит в том, что на его сцене, наряду с профессиональными взрослыми актерами, играют дети от дошкольного до старшего школьного возраста. С конца 2016 года Наталья руководит Международной кинотеатральной школой им. С.Ф. Бондарчука, в которой детей и подростков обучают основам кинообразования.Регулярно дает мастер-классы по актерскому мастерству, участвует в кинофестивалях и творческих вечерах.В 2005 году вышла книга Бондарчук "Единственные дни".Наталья Бондарчук – заслуженная артистка РСФСР (1977), заслуженный деятель искусств РФ (2009). Обладательница золотой медали им. С.Ф. Бондарчука "За выдающийся вклад в кинематограф" (2020). Наталья Бондарчук замужем за актером Игорем Днестрянским. Первым мужем был кинооператор Элизбар Караваев. От второго брака с Николаем Бурляевым у нее есть сын композитор Иван Бурляев и дочь актриса Мария Бурляева. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, россия, наталья бондарчук, биографии