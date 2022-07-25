https://ria.ru/20220725/festival-1804757227.html
Более 25 тысяч человек посетили "Шукшинские дни на Алтае"
Более 25 тысяч человек посетили "Шукшинские дни на Алтае" - РИА Новости, 25.07.2022
Более 25 тысяч человек посетили "Шукшинские дни на Алтае"
Более 25 тысяч человек побывали на "Шукшинских днях на Алтае", фестиваль прошёл в регионе с 19 по 23 июля после трёхлетнего перерыва, сообщает в понедельник... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:49
2022-07-25T12:49
2022-07-25T12:49
алтайский край
андрей кончаловский
наталья бондарчук
виктор томенко
барнаул
бийск
москва
общество
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БАРНАУЛ, 25 июл - РИА Новости. Более 25 тысяч человек побывали на "Шукшинских днях на Алтае", фестиваль прошёл в регионе с 19 по 23 июля после трёхлетнего перерыва, сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства."Более 25 тысяч жителей и гостей региона побывали на мероприятиях всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". В этом году Шукшинский фестиваль прошел в масштабном формате с 19 по 23 июля", - говорится в сообщении.В рамках фестиваля в городах и районах края состоялись встречи с писателями, кинематографистами и кинопоказы Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, музейные проекты, фестивали и выставки народного творчества."В этом году в писательскую делегацию вошли литераторы из Москвы, Владивостока, Санкт-Петербурга, Архангельска и Славяносербского района Луганской Народной Республики. Творческие встречи с писателями прошли в 10 территориях края: Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Павловске, Ребрихе, Буланихе, Алтайском, Калманке, Смоленском и Сростках", - уточняет пресс-служба.Кроме этого, гости фестиваля приняли участие в круглом столе, посвященном 75-летию журнала "Алтай": "Читающая страна? Разговор о современной литературе: имена, проблемы, тенденции"."XXIV Всероссийский Шукшинский кинофестиваль традиционно вызвал большой интерес у жителей и гостей региона. После двухгодичного перерыва в Барнауле вновь состоялось торжественное открытие кинофестиваля с проходом гостей по "красной дорожке", конкурсные показы фильмов полнометражного и короткометражного кино в кинотеатрах и на открытых площадках, творческие встречи с почетными гостями и церемония закрытия кинофестиваля на горе Пикет. В этом году было увеличено число кинопрограмм и кинопоказов, наряду с программами полного и короткого метра были представлены две спецпрограммы - ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского и спецпрограмма фильмов Натальи Бондарчук", - говорится в сообщении.Кинопоказы конкурсной и внеконкурсных программ прошли в Барнауле, Бийске, Сростках, Алтайском, Камне-на-Оби, Алейске. Закрытие кинофестиваля состоялось на горе Пикет в Сростках. Порядка 10 тысяч человек побывали на церемонии.Губернатор края Виктор Томенко отметил, что участники и почетные гости Шукшинского фестиваля оставили немало самых благоприятных отзывов."Люди благодарят, им нравится. И гости наши, на мой взгляд, довольны. Все, что было запланировано, сделано на высоком достойном уровне. Планку эту надо держать. Несмотря на то, что у нас получился трехлетний перерыв, отношение к тому полноценному фестивалю, который мы в 2019 году провели, в этом году мы позиции вернули", - отметил Томенко на аппаратном совещании в понедельник.
https://ria.ru/20220704/altay-1799534610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей кончаловский, наталья бондарчук, виктор томенко, барнаул, бийск, москва, общество
Более 25 тысяч человек посетили "Шукшинские дни на Алтае"
Более 25 тысяч человек посетили фестиваль "Шукшинские дни на Алтае"
БАРНАУЛ, 25 июл - РИА Новости. Более 25 тысяч человек побывали на "Шукшинских днях на Алтае", фестиваль прошёл в регионе с 19 по 23 июля после трёхлетнего перерыва, сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства.
"Более 25 тысяч жителей и гостей региона побывали на мероприятиях всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". В этом году Шукшинский фестиваль прошел в масштабном формате с 19 по 23 июля", - говорится в сообщении.
В рамках фестиваля в городах и районах края состоялись встречи с писателями, кинематографистами и кинопоказы Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, музейные проекты, фестивали и выставки народного творчества.
"В этом году в писательскую делегацию вошли литераторы из Москвы
, Владивостока
, Санкт-Петербурга
, Архангельска
и Славяносербского района Луганской Народной Республики
. Творческие встречи с писателями прошли в 10 территориях края: Барнауле
, Бийске
, Новоалтайске
, Павловске
, Ребрихе, Буланихе, Алтайском, Калманке, Смоленском
и Сростках", - уточняет пресс-служба.
Кроме этого, гости фестиваля приняли участие в круглом столе, посвященном 75-летию журнала "Алтай": "Читающая страна? Разговор о современной литературе: имена, проблемы, тенденции".
"XXIV Всероссийский Шукшинский кинофестиваль традиционно вызвал большой интерес у жителей и гостей региона. После двухгодичного перерыва в Барнауле вновь состоялось торжественное открытие кинофестиваля с проходом гостей по "красной дорожке", конкурсные показы фильмов полнометражного и короткометражного кино в кинотеатрах и на открытых площадках, творческие встречи с почетными гостями и церемония закрытия кинофестиваля на горе Пикет. В этом году было увеличено число кинопрограмм и кинопоказов, наряду с программами полного и короткого метра были представлены две спецпрограммы - ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского
и спецпрограмма фильмов Натальи Бондарчук
", - говорится в сообщении.
Кинопоказы конкурсной и внеконкурсных программ прошли в Барнауле, Бийске, Сростках, Алтайском, Камне-на-Оби, Алейске. Закрытие кинофестиваля состоялось на горе Пикет в Сростках. Порядка 10 тысяч человек побывали на церемонии.
Губернатор края Виктор Томенко
отметил, что участники и почетные гости Шукшинского фестиваля оставили немало самых благоприятных отзывов.
"Люди благодарят, им нравится. И гости наши, на мой взгляд, довольны. Все, что было запланировано, сделано на высоком достойном уровне. Планку эту надо держать. Несмотря на то, что у нас получился трехлетний перерыв, отношение к тому полноценному фестивалю, который мы в 2019 году провели, в этом году мы позиции вернули", - отметил Томенко на аппаратном совещании в понедельник.