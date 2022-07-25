https://ria.ru/20220725/festival-1804757227.html

Более 25 тысяч человек посетили "Шукшинские дни на Алтае"

Более 25 тысяч человек посетили "Шукшинские дни на Алтае" - РИА Новости, 25.07.2022

Более 25 тысяч человек посетили "Шукшинские дни на Алтае"

Более 25 тысяч человек побывали на "Шукшинских днях на Алтае", фестиваль прошёл в регионе с 19 по 23 июля после трёхлетнего перерыва, сообщает в понедельник... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:49

2022-07-25T12:49

2022-07-25T12:49

алтайский край

андрей кончаловский

наталья бондарчук

виктор томенко

барнаул

бийск

москва

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БАРНАУЛ, 25 июл - РИА Новости. Более 25 тысяч человек побывали на "Шукшинских днях на Алтае", фестиваль прошёл в регионе с 19 по 23 июля после трёхлетнего перерыва, сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства."Более 25 тысяч жителей и гостей региона побывали на мероприятиях всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". В этом году Шукшинский фестиваль прошел в масштабном формате с 19 по 23 июля", - говорится в сообщении.В рамках фестиваля в городах и районах края состоялись встречи с писателями, кинематографистами и кинопоказы Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, музейные проекты, фестивали и выставки народного творчества."В этом году в писательскую делегацию вошли литераторы из Москвы, Владивостока, Санкт-Петербурга, Архангельска и Славяносербского района Луганской Народной Республики. Творческие встречи с писателями прошли в 10 территориях края: Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Павловске, Ребрихе, Буланихе, Алтайском, Калманке, Смоленском и Сростках", - уточняет пресс-служба.Кроме этого, гости фестиваля приняли участие в круглом столе, посвященном 75-летию журнала "Алтай": "Читающая страна? Разговор о современной литературе: имена, проблемы, тенденции"."XXIV Всероссийский Шукшинский кинофестиваль традиционно вызвал большой интерес у жителей и гостей региона. После двухгодичного перерыва в Барнауле вновь состоялось торжественное открытие кинофестиваля с проходом гостей по "красной дорожке", конкурсные показы фильмов полнометражного и короткометражного кино в кинотеатрах и на открытых площадках, творческие встречи с почетными гостями и церемония закрытия кинофестиваля на горе Пикет. В этом году было увеличено число кинопрограмм и кинопоказов, наряду с программами полного и короткого метра были представлены две спецпрограммы - ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского и спецпрограмма фильмов Натальи Бондарчук", - говорится в сообщении.Кинопоказы конкурсной и внеконкурсных программ прошли в Барнауле, Бийске, Сростках, Алтайском, Камне-на-Оби, Алейске. Закрытие кинофестиваля состоялось на горе Пикет в Сростках. Порядка 10 тысяч человек побывали на церемонии.Губернатор края Виктор Томенко отметил, что участники и почетные гости Шукшинского фестиваля оставили немало самых благоприятных отзывов."Люди благодарят, им нравится. И гости наши, на мой взгляд, довольны. Все, что было запланировано, сделано на высоком достойном уровне. Планку эту надо держать. Несмотря на то, что у нас получился трехлетний перерыв, отношение к тому полноценному фестивалю, который мы в 2019 году провели, в этом году мы позиции вернули", - отметил Томенко на аппаратном совещании в понедельник.

https://ria.ru/20220704/altay-1799534610.html

https://ria.ru/20220603/bars-1792871929.html

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андрей кончаловский, наталья бондарчук, виктор томенко, барнаул, бийск, москва, общество