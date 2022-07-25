Рейтинг@Mail.ru
Более 25 тысяч человек посетили "Шукшинские дни на Алтае" - РИА Новости, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20220725/festival-1804757227.html
Более 25 тысяч человек посетили "Шукшинские дни на Алтае"
Более 25 тысяч человек посетили "Шукшинские дни на Алтае" - РИА Новости, 25.07.2022
Более 25 тысяч человек посетили "Шукшинские дни на Алтае"
Более 25 тысяч человек побывали на "Шукшинских днях на Алтае", фестиваль прошёл в регионе с 19 по 23 июля после трёхлетнего перерыва, сообщает в понедельник... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:49
2022-07-25T12:49
алтайский край
андрей кончаловский
наталья бондарчук
виктор томенко
барнаул
бийск
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156243/55/1562435505_0:122:800:572_1920x0_80_0_0_f7a8f1f1e1c0bd61df1af71a36718066.jpg
БАРНАУЛ, 25 июл - РИА Новости. Более 25 тысяч человек побывали на "Шукшинских днях на Алтае", фестиваль прошёл в регионе с 19 по 23 июля после трёхлетнего перерыва, сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства."Более 25 тысяч жителей и гостей региона побывали на мероприятиях всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". В этом году Шукшинский фестиваль прошел в масштабном формате с 19 по 23 июля", - говорится в сообщении.В рамках фестиваля в городах и районах края состоялись встречи с писателями, кинематографистами и кинопоказы Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, музейные проекты, фестивали и выставки народного творчества."В этом году в писательскую делегацию вошли литераторы из Москвы, Владивостока, Санкт-Петербурга, Архангельска и Славяносербского района Луганской Народной Республики. Творческие встречи с писателями прошли в 10 территориях края: Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Павловске, Ребрихе, Буланихе, Алтайском, Калманке, Смоленском и Сростках", - уточняет пресс-служба.Кроме этого, гости фестиваля приняли участие в круглом столе, посвященном 75-летию журнала "Алтай": "Читающая страна? Разговор о современной литературе: имена, проблемы, тенденции"."XXIV Всероссийский Шукшинский кинофестиваль традиционно вызвал большой интерес у жителей и гостей региона. После двухгодичного перерыва в Барнауле вновь состоялось торжественное открытие кинофестиваля с проходом гостей по "красной дорожке", конкурсные показы фильмов полнометражного и короткометражного кино в кинотеатрах и на открытых площадках, творческие встречи с почетными гостями и церемония закрытия кинофестиваля на горе Пикет. В этом году было увеличено число кинопрограмм и кинопоказов, наряду с программами полного и короткого метра были представлены две спецпрограммы - ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского и спецпрограмма фильмов Натальи Бондарчук", - говорится в сообщении.Кинопоказы конкурсной и внеконкурсных программ прошли в Барнауле, Бийске, Сростках, Алтайском, Камне-на-Оби, Алейске. Закрытие кинофестиваля состоялось на горе Пикет в Сростках. Порядка 10 тысяч человек побывали на церемонии.Губернатор края Виктор Томенко отметил, что участники и почетные гости Шукшинского фестиваля оставили немало самых благоприятных отзывов."Люди благодарят, им нравится. И гости наши, на мой взгляд, довольны. Все, что было запланировано, сделано на высоком достойном уровне. Планку эту надо держать. Несмотря на то, что у нас получился трехлетний перерыв, отношение к тому полноценному фестивалю, который мы в 2019 году провели, в этом году мы позиции вернули", - отметил Томенко на аппаратном совещании в понедельник.
https://ria.ru/20220704/altay-1799534610.html
https://ria.ru/20220603/bars-1792871929.html
барнаул
бийск
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156243/55/1562435505_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_498cea529114a26e6cc01ff8791a7626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей кончаловский, наталья бондарчук, виктор томенко, барнаул, бийск, москва, общество
12:49 25.07.2022
 
Более 25 тысяч человек посетили "Шукшинские дни на Алтае"

Более 25 тысяч человек посетили фестиваль "Шукшинские дни на Алтае"

© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского краяФестиваль Шукшинские дни на Алтае в селе Сростки
Фестиваль Шукшинские дни на Алтае в селе Сростки - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края
Фестиваль Шукшинские дни на Алтае в селе Сростки. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 25 июл - РИА Новости. Более 25 тысяч человек побывали на "Шукшинских днях на Алтае", фестиваль прошёл в регионе с 19 по 23 июля после трёхлетнего перерыва, сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства.
"Более 25 тысяч жителей и гостей региона побывали на мероприятиях всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". В этом году Шукшинский фестиваль прошел в масштабном формате с 19 по 23 июля", - говорится в сообщении.
Автомобильная дорога Чуйский тракт в Республике Алтай. На дальнем плане - Северо-Чуйский хребет - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 08:00Открывая Россию
Маршрут построен: как путешествовать по Алтаю
В рамках фестиваля в городах и районах края состоялись встречи с писателями, кинематографистами и кинопоказы Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, музейные проекты, фестивали и выставки народного творчества.
"В этом году в писательскую делегацию вошли литераторы из Москвы, Владивостока, Санкт-Петербурга, Архангельска и Славяносербского района Луганской Народной Республики. Творческие встречи с писателями прошли в 10 территориях края: Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Павловске, Ребрихе, Буланихе, Алтайском, Калманке, Смоленском и Сростках", - уточняет пресс-служба.
Кроме этого, гости фестиваля приняли участие в круглом столе, посвященном 75-летию журнала "Алтай": "Читающая страна? Разговор о современной литературе: имена, проблемы, тенденции".
"XXIV Всероссийский Шукшинский кинофестиваль традиционно вызвал большой интерес у жителей и гостей региона. После двухгодичного перерыва в Барнауле вновь состоялось торжественное открытие кинофестиваля с проходом гостей по "красной дорожке", конкурсные показы фильмов полнометражного и короткометражного кино в кинотеатрах и на открытых площадках, творческие встречи с почетными гостями и церемония закрытия кинофестиваля на горе Пикет. В этом году было увеличено число кинопрограмм и кинопоказов, наряду с программами полного и короткого метра были представлены две спецпрограммы - ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского и спецпрограмма фильмов Натальи Бондарчук", - говорится в сообщении.
Кинопоказы конкурсной и внеконкурсных программ прошли в Барнауле, Бийске, Сростках, Алтайском, Камне-на-Оби, Алейске. Закрытие кинофестиваля состоялось на горе Пикет в Сростках. Порядка 10 тысяч человек побывали на церемонии.
Губернатор края Виктор Томенко отметил, что участники и почетные гости Шукшинского фестиваля оставили немало самых благоприятных отзывов.
"Люди благодарят, им нравится. И гости наши, на мой взгляд, довольны. Все, что было запланировано, сделано на высоком достойном уровне. Планку эту надо держать. Несмотря на то, что у нас получился трехлетний перерыв, отношение к тому полноценному фестивалю, который мы в 2019 году провели, в этом году мы позиции вернули", - отметил Томенко на аппаратном совещании в понедельник.
Снежный барс - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 13:13Республика Татарстан
Татарстан будет помогать разводить снежного барса на Алтае
 
Алтайский крайАндрей КончаловскийНаталья БондарчукВиктор ТоменкоБарнаулБийскМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала