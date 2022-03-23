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Сценарий "Соляриса" Тарковского выставили на торги за 4,5 миллиона рублей - РИА Новости, 23.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220323/solyaris-1779584182.html
Сценарий "Соляриса" Тарковского выставили на торги за 4,5 миллиона рублей
Сценарий "Соляриса" Тарковского выставили на торги за 4,5 миллиона рублей - РИА Новости, 23.03.2022
Сценарий "Соляриса" Тарковского выставили на торги за 4,5 миллиона рублей
Сценарий фильма "Солярис" Андрея Тарковского выставят на торги. Его стартовая стоимость — 4,5 миллиона рублей. Он стал топ-лотом аукциона "Литфонда",... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:34
2022-03-23T11:34
культура
андрей тарковский
новости культуры
кино и сериалы
донатас банионис
станислав лем
наталья бондарчук
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сценарий фильма "Солярис" Андрея Тарковского выставят на торги. Его стартовая стоимость — 4,5 миллиона рублей. Он стал топ-лотом аукциона "Литфонда", приуроченного к 90-летию со дня рождения режиссера, сообщает пресс-служба. Скрипт состоит из 90 листов. На страницах — многочисленные правки. Большинство из них сделаны постановщиком. Есть и исправления, внесенные соавтором сценария Фридрихом Горенштейном. "Творческое решение каждой сцены: крупность кадра, указание объектов и технических деталей — практически все выполнены рукой Тарковского", — уточняется в пресс-релизе.Всего на торгах будет представлено 55 лотов. Среди них фотографии последних съемочных дней картины и первое издание одноименного романа Станислава Лема, легшего в основу сценария культовой научно-фантастической драмы. Премьера "Соляриса" состоялась в 1972 году. Главные роли исполнили Донатас Банионис и Наталья Бондарчук. На Каннском фестивале лента получила специальный гран-при жюри и Приз ФИПРЕССИ (Международной федерации кинопрессы). Аукцион "Литфонда", посвященный Тарковскому, запланирован на 25 марта.
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андрей тарковский, новости культуры, кино и сериалы, донатас банионис, станислав лем, наталья бондарчук
11:34 23.03.2022
 
Сценарий "Соляриса" Тарковского выставили на торги за 4,5 миллиона рублей

Сценарий "Соляриса" Тарковского выставили на аукцион "Литфонда" за 4,5 миллиона рублей

© РИА Новости / В.Мурашко / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Солярис". 1972 год. В роли Криса Кельвина актер Донатас Банионис, в роли Анри Бертона - Владислав Дворжецкий.
Кадр из фильма Солярис. 1972 год. В роли Криса Кельвина актер Донатас Банионис, в роли Анри Бертона - Владислав Дворжецкий. - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / В.Мурашко
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сценарий фильма "Солярис" Андрея Тарковского выставят на торги. Его стартовая стоимость — 4,5 миллиона рублей. Он стал топ-лотом аукциона "Литфонда", приуроченного к 90-летию со дня рождения режиссера, сообщает пресс-служба.
Скрипт состоит из 90 листов. На страницах — многочисленные правки. Большинство из них сделаны постановщиком. Есть и исправления, внесенные соавтором сценария Фридрихом Горенштейном.
© Аукционный дом "Литфонд"Экземпляр сценария к фильму "Солярис" с многочисленными правками Андрея Тарковского
Экземпляр сценария к фильму Солярис с многочисленными правками Андрея Тарковского
© Аукционный дом "Литфонд"
Экземпляр сценария к фильму "Солярис" с многочисленными правками Андрея Тарковского
"Творческое решение каждой сцены: крупность кадра, указание объектов и технических деталей — практически все выполнены рукой Тарковского", — уточняется в пресс-релизе.
Всего на торгах будет представлено 55 лотов. Среди них фотографии последних съемочных дней картины и первое издание одноименного романа Станислава Лема, легшего в основу сценария культовой научно-фантастической драмы.
Премьера "Соляриса" состоялась в 1972 году. Главные роли исполнили Донатас Банионис и Наталья Бондарчук. На Каннском фестивале лента получила специальный гран-при жюри и Приз ФИПРЕССИ (Международной федерации кинопрессы).
Аукцион "Литфонда", посвященный Тарковскому, запланирован на 25 марта.
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КультураАндрей ТарковскийНовости культурыКино и сериалыДонатас БанионисСтанислав ЛемНаталья Бондарчук
 
 
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