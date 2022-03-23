https://ria.ru/20220323/solyaris-1779584182.html
Сценарий "Соляриса" Тарковского выставили на торги за 4,5 миллиона рублей
Сценарий "Соляриса" Тарковского выставили на торги за 4,5 миллиона рублей - РИА Новости, 23.03.2022
Сценарий "Соляриса" Тарковского выставили на торги за 4,5 миллиона рублей
Сценарий фильма "Солярис" Андрея Тарковского выставят на торги. Его стартовая стоимость — 4,5 миллиона рублей. Он стал топ-лотом аукциона "Литфонда",... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:34
2022-03-23T11:34
2022-03-23T11:34
культура
андрей тарковский
новости культуры
кино и сериалы
донатас банионис
станислав лем
наталья бондарчук
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сценарий фильма "Солярис" Андрея Тарковского выставят на торги. Его стартовая стоимость — 4,5 миллиона рублей. Он стал топ-лотом аукциона "Литфонда", приуроченного к 90-летию со дня рождения режиссера, сообщает пресс-служба. Скрипт состоит из 90 листов. На страницах — многочисленные правки. Большинство из них сделаны постановщиком. Есть и исправления, внесенные соавтором сценария Фридрихом Горенштейном. "Творческое решение каждой сцены: крупность кадра, указание объектов и технических деталей — практически все выполнены рукой Тарковского", — уточняется в пресс-релизе.Всего на торгах будет представлено 55 лотов. Среди них фотографии последних съемочных дней картины и первое издание одноименного романа Станислава Лема, легшего в основу сценария культовой научно-фантастической драмы. Премьера "Соляриса" состоялась в 1972 году. Главные роли исполнили Донатас Банионис и Наталья Бондарчук. На Каннском фестивале лента получила специальный гран-при жюри и Приз ФИПРЕССИ (Международной федерации кинопрессы). Аукцион "Литфонда", посвященный Тарковскому, запланирован на 25 марта.
https://ria.ru/20220322/monroe-1779400526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей тарковский, новости культуры, кино и сериалы, донатас банионис, станислав лем, наталья бондарчук
Сценарий "Соляриса" Тарковского выставили на торги за 4,5 миллиона рублей
Сценарий "Соляриса" Тарковского выставили на аукцион "Литфонда" за 4,5 миллиона рублей
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Сценарий фильма "Солярис" Андрея Тарковского выставят на торги. Его стартовая
стоимость — 4,5 миллиона рублей. Он стал топ-лотом аукциона "Литфонда", приуроченного к 90-летию со дня рождения режиссера, сообщает пресс-служба.
Скрипт состоит из 90 листов. На страницах — многочисленные правки. Большинство из них сделаны постановщиком. Есть и исправления, внесенные соавтором сценария Фридрихом Горенштейном.
"Творческое решение каждой сцены: крупность кадра, указание объектов и технических деталей — практически все выполнены рукой Тарковского", — уточняется в пресс-релизе.
Всего на торгах будет представлено 55 лотов. Среди них фотографии последних съемочных дней картины и первое издание одноименного романа Станислава Лема, легшего в основу сценария культовой научно-фантастической драмы.
Премьера "Соляриса" состоялась в 1972 году. Главные роли исполнили Донатас Банионис и Наталья Бондарчук. На Каннском фестивале лента получила специальный гран-при жюри и Приз ФИПРЕССИ (Международной федерации кинопрессы).
Аукцион "Литфонда", посвященный Тарковскому, запланирован на 25 марта.