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Теракт в мечетях Крайстчерча (2019)
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РИА Новости

Теракт в мечетях Крайстчерча (2019)

00:47 15.03.2020
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© AP Photo / Mark BakerЭвакуация пострадавшего от стрельбы в мечети в Новой Зеландии
Эвакуация пострадавшего от стрельбы в мечети в Новой Зеландии
© AP Photo / Mark Baker
В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта 2019 года произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали.
Нападению подверглись мечеть "ан-Нур", находящаяся в центральной части города на Динс-авеню, и мечеть в пригороде Линвуд. Они расположены примерно в семи-десяти минутах езды одна от другой.
Первым поступило сообщение о стрельбе в мечети "ан-Нур", в которой собрались около 300 человек на пятничную молитву. По словам очевидцев, преступник вошел в здание с двумя винтовками и открыл стрельбу по молящимся. Он несколько раз прекращал ее, чтобы перезарядить оружие. На нападавшем было защитное снаряжение, шлем и куртка военного образца. Очевидец сообщил, что во время стрельбы преступник "говорил плохие слова, включал музыку". Один из прихожан попытался обезвредить нападавшего. Он прыгнул на преступника и пытался отобрать оружие, но стрелок убил его.
Очевидец также раскритиковал полицию за нерасторопность. По его словам, полицейским потребовалось двадцать минут, чтобы добраться до места происшествия, которое находится в центре города.
Вторая мечеть, подвергшаяся нападению, небольшая – всего на 60-70 человек. Преступник, подойдя к ней, не сразу нашел входную дверь и поэтому начал стрелять по окнам. В результате до того, как он вошел во внутрь, большая часть прихожан смогла спрятаться в женской части мечети, которая запирается изнутри.
Войдя в мечеть, преступник начал стрелять в не успевших спрятаться людей. Один из прихожан, попытался отвлечь внимание нападавшего. Он схватил устройство для считывания данных с кредитных карточек и, когда преступник, бросив оружие с закончившимися патронами, направился к автомобилю за новым, кинул тяжелый предмет в него. Нападавший начал стрелять в этого мужчину, но он спрятался на автостоянке среди машин. Не найдя его, преступник вернулся к машине и сел в нее. Прихожанин кинул в окно автомобиля оружие, брошенное злоумышленником, и разбил стекло. После этого, преступник уехал.
При стрельбе в мечети "ан-Нур" сразу погиб 41 человек, а в Линвуде – семь, но позже в больницах скончались еще три человека.
После нападения на мечети полиция обезвредила несколько самодельных взрывных устройств, обнаруженных в припаркованных рядом с ними автомобилях.
В связи с произошедшими событиями правоохранительный орган Новой Зеландии попросил закрыть все мечети в стране и рекомендовал населению воздержаться от их посещения. Мечети "ан-Нур" и "Линвуд" для прихожан открылись только через неделю, но в них, как и во всех мечетях страны, было сохранено вооруженное присутствие полицейских. До этого нападения терроризм обходил Новую Зеландию стороной, поэтому мечети не охранялись.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом.
Обвинения в убийстве были предъявлены австралийцу Брентону Тарранту, который снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Перед атакой он опубликовал в сети 37-страничный "манифест", в котором назвал свои действия терактом. Кроме этого, Таррант разослал свой "манифест" примерно 70 адресатам, в том числе в канцелярию новозеландского премьер-министра.
Брентон Таррант был задержан через 36 минут после первых сообщений о стрельбе. В его машине нашли два ружья. На оружии и боеприпасах стрелка белой краской были написаны имена правителей и военачальников, сражавшихся против мусульманских стран. Полиция предполагает, что Таррант переместился от одной мечети к другой и один несет ответственность за то, что там произошло. Мужчина известен ультраправыми взглядами, а с 2018 года был членом стрелкового клуба.
Брентон Таррант сначала содержался в тюрьме Крайстчерча (Южный остров, Новая Зелпндия), а затем был переведен в Окленд (Северный остров), где находится единственная в стране тюрьма особо строгого режима. Он содержится в одиночной камере и в судебных заседаниях участвует по видеосвязи. На состоявшихся 5 апреля 2019 года судебных слушаниях судья назначил Тарранту психиатрическую экспертизу. В мае полиция предъявила ему обвинения в терроризме. Брентон Таррант вину не признал. Ему грозит пожизненное заключение.
Процесс по делу Тарранта должен был начаться 4 мая 2020 года, но эта дата попала в середину священного для мусульман месяца Рамадан, когда многие верующие постятся. Обвинение подало прошение о переносе срока начала судебного процесса. Верховный суд Крайстчерча назначил новую дату заседания на 2 июня 2020 года.
Социальная сеть Facebook после теракта в новозеландском городе Крайстчерч ужесточила политику прямых трансляций и заявила, что будет временно запрещать выходить в эфир пользователям, нарушающим правила. По сообщению сети, за первые сутки после теракта она удалила более полутора миллионов видеозаписей, на которых была запечатлена стрельба.
В Новой Зеландии обвинения, связанные с распространением и хранением видеозаписи теракта в мечетях города Крайстчерч, были предъявлены в период до 21 августа 2019 года 35 людям. В 14 случаях дела дошли до судебного разбирательства, еще 10 дел были переданы в суд по делам несовершеннолетних. В девяти случаях были предъявлены одно письменное и восемь устных предупреждений. Кроме того, уточняется, что обвинения в отношении еще двух человек были сняты.
После теракта в Крайстчерче премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о введении запрета на все боевое полуавтоматическое оружие и штурмовые винтовки на территории страны. В апреле парламент Новой Зеландии принял законопроект, вводящий запрет на полуавтоматическое оружие боевого типа, штурмовые винтовки и их детали. Граждане, владевшие полуавтоматическим оружием, должны были сдать его до 20 декабря 2019 года. Власти Новой Зеландии запланировали потратить около 136 миллионов долларов на выкуп запрещенного полуавтоматического оружия у населения. За первый месяц действия схемы по возврату оружия правительство Новой Зеландии выкупило у населения более 10 тысяч единиц.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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