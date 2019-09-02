Полиция обвинила 35 человек в распространении видео атаки в Крайстчерче

Трагедия произошла в мечети на Динс-авеню и в мечети Линвуд.
Трагедия произошла в мечети на Динс-авеню и в мечети Линвуд.
В одной из мечетей погиб 41 человек, в другой — семь. Из 40 человек, которых увезли в больницу, один скончался.
В одной из мечетей погиб 41 человек, в другой — семь. Из 40 человек, которых увезли в больницу, один скончался.
В больницах остаются 39 раненых.
В больницах остаются 39 раненых.
Отмечается, что среди пострадавших есть дети.
Отмечается, что среди пострадавших есть дети.
Глава полиции Новой Зеландии Майк Буш отметил, что нападение было хорошо спланировано.
Глава полиции Новой Зеландии Майк Буш отметил, что нападение было хорошо спланировано.
Полиция обезвредила несколько самодельных взрывных устройств в припаркованных неподалеку автомобилях.
Полиция обезвредила несколько самодельных взрывных устройств в припаркованных неподалеку автомобилях.
В одной из мечетей огонь открыл уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант. Он вел онлайн-трансляцию нападения, а перед атакой опубликовал манифест, в котором назвал свои действия терактом.
В одной из мечетей огонь открыл уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант. Он вел онлайн-трансляцию нападения, а перед атакой опубликовал манифест, в котором назвал свои действия терактом.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала этот день одним из самых черных в истории страны.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала этот день одним из самых черных в истории страны.
Трагедия произошла в мечети на Динс-авеню и в мечети Линвуд.
В одной из мечетей погиб 41 человек, в другой — семь. Из 40 человек, которых увезли в больницу, один скончался.
В больницах остаются 39 раненых.
Отмечается, что среди пострадавших есть дети.
Глава полиции Новой Зеландии Майк Буш отметил, что нападение было хорошо спланировано.
Полиция обезвредила несколько самодельных взрывных устройств в припаркованных неподалеку автомобилях.
В одной из мечетей огонь открыл уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант. Он вел онлайн-трансляцию нападения, а перед атакой опубликовал манифест, в котором назвал свои действия терактом.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала этот день одним из самых черных в истории страны.