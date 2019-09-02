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РИА Новости

Полиция обвинила 35 человек в распространении видео атаки в Крайстчерче

10:07 02.09.2019
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© AP Photo / Mark BakerСтрельба в мечети в Новой Зеландии
Стрельба в мечети в Новой Зеландии
© AP Photo / Mark Baker
Стрельба в мечети в Новой Зеландии. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Обвинения, связанные с распространением и хранением видеозаписи теракта в мечетях новозеландского города Крайстчерч, предъявлены 35 людям, сообщает радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на данные полиции.
Сообщается, что обвинения были предъявлены в период до 21 августа. В 14 случаях дела дошли до судебного разбирательства, еще 10 дел были переданы в суд по делам несовершеннолетних. В девяти случаях были предъявлены одно письменное и восемь устных предупреждений. Кроме того, уточняется, что обвинения в отношении еще двух человек были сняты.
В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, который снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Как сообщила пресс-служба Facebook, в первые 24 часа после стрельбы были удалены более 1,5 миллиона видеозаписей, на которых была запечатлена стрельба в Крайстчерче.
Нападение на мечети в Новой Зеландии
© AP Photo / Mark Baker

Трагедия произошла в мечети на Динс-авеню и в мечети Линвуд.

Сотрудники скорой помощи на месте стрельбы в мечете Крайстчерч, Новая Зеландия
1 из 10

Трагедия произошла в мечети на Динс-авеню и в мечети Линвуд.

© AP Photo / Mark Baker
© REUTERS / SNPA/Martin Hunter

В одной из мечетей погиб 41 человек, в другой — семь. Из 40 человек, которых увезли в больницу, один скончался.

На месте стрельбы в мечети города Крайстчерч, Новая Зеландия
2 из 10

В одной из мечетей погиб 41 человек, в другой — семь. Из 40 человек, которых увезли в больницу, один скончался.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
© AP Photo / Mark Baker

В больницах остаются 39 раненых.

Мужчина возле мечети города Крайстчерч, где произошла стрельба
3 из 10

В больницах остаются 39 раненых.

© AP Photo / Mark Baker
© AP Photo / Mark Baker

Отмечается, что среди пострадавших есть дети.

Полиция возле мечети в Линвуде, Крайстчерч, Новая Зеландия. 15 марта 2019
4 из 10

Отмечается, что среди пострадавших есть дети.

© AP Photo / Mark Baker
© REUTERS / SNPA/Martin Hunter

Глава полиции Новой Зеландии Майк Буш отметил, что нападение было хорошо спланировано.

Сотрудники правоохранительных органов рядом с местом стрельбы в мечети города Крайстчерч, Новая Зеландия
5 из 10

Глава полиции Новой Зеландии Майк Буш отметил, что нападение было хорошо спланировано.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
© REUTERS / SNPA/Martin Hunter

Полиция обезвредила несколько самодельных взрывных устройств в припаркованных неподалеку автомобилях.

На месте стрельбы в мечети города Крайстчерч, Новая Зеландия
6 из 10

Полиция обезвредила несколько самодельных взрывных устройств в припаркованных неподалеку автомобилях.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
© REUTERS / SNPA/Martin Hunter

В одной из мечетей огонь открыл уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант. Он вел онлайн-трансляцию нападения, а перед атакой опубликовал манифест, в котором назвал свои действия терактом.

Сотрудники скорой помощи на месте стрельбы в мечете Крайстчерч, Новая Зеландия
7 из 10

В одной из мечетей огонь открыл уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант. Он вел онлайн-трансляцию нападения, а перед атакой опубликовал манифест, в котором назвал свои действия терактом.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
© REUTERS / SNPA/Martin Hunter

Полицейский рядом с местом стрельбы в Крайстчерче.

Сотрудник правоохранительных органов рядом с местом стрельбы в мечети города Крайстчерч, Новая Зеландия
8 из 10

Полицейский рядом с местом стрельбы в Крайстчерче.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
© REUTERS / SNPA/Martin Hunter

Задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению.

Окровавленные бинты на дороге после стрельбы в мечети Аль-Нур в Крайстчерче, Новая Зеландия
9 из 10

Задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
© AP Photo / Mark Baker

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала этот день одним из самых черных в истории страны.

Стрельба в мечети в Новой Зеландии
10 из 10

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала этот день одним из самых черных в истории страны.

© AP Photo / Mark Baker
1 из 10

Трагедия произошла в мечети на Динс-авеню и в мечети Линвуд.

© AP Photo / Mark Baker
2 из 10

В одной из мечетей погиб 41 человек, в другой — семь. Из 40 человек, которых увезли в больницу, один скончался.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
3 из 10

В больницах остаются 39 раненых.

© AP Photo / Mark Baker
4 из 10

Отмечается, что среди пострадавших есть дети.

© AP Photo / Mark Baker
5 из 10

Глава полиции Новой Зеландии Майк Буш отметил, что нападение было хорошо спланировано.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
6 из 10

Полиция обезвредила несколько самодельных взрывных устройств в припаркованных неподалеку автомобилях.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
7 из 10

В одной из мечетей огонь открыл уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант. Он вел онлайн-трансляцию нападения, а перед атакой опубликовал манифест, в котором назвал свои действия терактом.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
8 из 10

Полицейский рядом с местом стрельбы в Крайстчерче.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
9 из 10

Задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
10 из 10

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала этот день одним из самых черных в истории страны.

© AP Photo / Mark Baker
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Нападение на мечети в Новой ЗеландииНовая ЗеландияКрайстчерчВ мире
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