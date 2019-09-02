Полиция обвинила 35 человек в распространении видео атаки в Крайстчерче

Сообщается, что обвинения были предъявлены в период до 21 августа. В 14 случаях дела дошли до судебного разбирательства, еще 10 дел были переданы в суд по делам несовершеннолетних. В девяти случаях были предъявлены одно письменное и восемь устных предупреждений. Кроме того, уточняется, что обвинения в отношении еще двух человек были сняты.

В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, который снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Как сообщила пресс-служба Facebook, в первые 24 часа после стрельбы были удалены более 1,5 миллиона видеозаписей, на которых была запечатлена стрельба в Крайстчерче.