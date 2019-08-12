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РИА Новости

Власти Новой Зеландии выкупили у населения более десяти тысяч единиц оружия

09:05, 12 августа 2019
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© AP Photo / Mark BakerПолиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение
Полиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение
© AP Photo / Mark Baker
Полиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правительство Новой Зеландии выкупило у населения более 10 тысяч единиц запрещенного полуавтоматического оружия меньше чем за месяц действия схемы по его возврату, введенной после мартовского теракта, сообщает газета Guardian.
После теракта в Крайстчерче, унесшего жизни 50 человек, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о введении запрета на все боевое полуавтоматическое оружие и штурмовые винтовки на территории страны. В апреле парламент Новой Зеландии принял законопроект, вводящий запрет на полуавтоматическое оружие боевого типа, штурмовые винтовки и их детали. Ранее сообщалось, что на выкуп такого оружия власти планируют потратить около 136 миллионов долларов.
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Как отмечает газета, с момента начала работы схемы в середине июля жители страны сдали в полицию 10242 единицы такого оружия. При этом еще 1269 единиц возвращено в рамках "амнистии", предполагающей, что полиция не задает владельцу вопросов о том, когда и как он приобрел это оружие.
Всего на руках у новозеландцев, по разным оценкам, находится от 1,2 до 1,5 миллиона единиц оружия. Предполагается, что граждане, владеющие запрещенным полуавтоматическим оружием, должны сдать его до 20 декабря 2019 года.
В середине марта в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Одному человеку, 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, предъявлены обвинения в убийстве.
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Джасинда АрдернНовая ЗеландияВ мире
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