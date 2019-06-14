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РИА Новости

Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети

01:41
2512
© AP Photo / Mark BakerПолиция в районе мечети в Крайстчерче. 15 марта 2019
Полиция в районе мечети в Крайстчерче. 15 марта 2019
© AP Photo / Mark Baker
Полиция в районе мечети в Крайстчерче. 15 марта 2019
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Обвиняемый в атаке на мечети в Новой Зеландии австралиец Брентон Таррант не признал вину, сообщает портал Stuff.
Он содержится в одиночной камере тюрьмы особого режима и в судебном заседании участвовал по видеосвязи. С заявлением от его имени выступили адвокаты.
Процесс по делу Тарранта начнется 4 мая 2020 года.
Мужчину обвиняют в 51 убийстве и 40 покушении на убийство, совершенных с террористическими намерениями. В середине марта он устроил стрельбу в двух мечетях Крайстчёрча.
Обвиняемый в массовом убийстве Брентон Таррант в суде города Крайстчерч, Новая Зеландия
30 марта, 08:00
Новая Зеландия приравняла Тарранта к Герострату. Эффект будет тот же
Нападение на мечети в Новой Зеландии
© AP Photo / Mark Baker

Трагедия произошла в мечети на Динс-авеню и в мечети Линвуд.

Сотрудники скорой помощи на месте стрельбы в мечете Крайстчерч, Новая Зеландия
1 из 10

Трагедия произошла в мечети на Динс-авеню и в мечети Линвуд.

© AP Photo / Mark Baker
© REUTERS / SNPA/Martin Hunter

В одной из мечетей погиб 41 человек, в другой — семь. Из 40 человек, которых увезли в больницу, один скончался.

На месте стрельбы в мечети города Крайстчерч, Новая Зеландия
2 из 10

В одной из мечетей погиб 41 человек, в другой — семь. Из 40 человек, которых увезли в больницу, один скончался.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
© AP Photo / Mark Baker

В больницах остаются 39 раненых.

Мужчина возле мечети города Крайстчерч, где произошла стрельба
3 из 10

В больницах остаются 39 раненых.

© AP Photo / Mark Baker
© AP Photo / Mark Baker

Отмечается, что среди пострадавших есть дети.

Полиция возле мечети в Линвуде, Крайстчерч, Новая Зеландия. 15 марта 2019
4 из 10

Отмечается, что среди пострадавших есть дети.

© AP Photo / Mark Baker
© REUTERS / SNPA/Martin Hunter

Глава полиции Новой Зеландии Майк Буш отметил, что нападение было хорошо спланировано.

Сотрудники правоохранительных органов рядом с местом стрельбы в мечети города Крайстчерч, Новая Зеландия
5 из 10

Глава полиции Новой Зеландии Майк Буш отметил, что нападение было хорошо спланировано.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
© REUTERS / SNPA/Martin Hunter

Полиция обезвредила несколько самодельных взрывных устройств в припаркованных неподалеку автомобилях.

На месте стрельбы в мечети города Крайстчерч, Новая Зеландия
6 из 10

Полиция обезвредила несколько самодельных взрывных устройств в припаркованных неподалеку автомобилях.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
© REUTERS / SNPA/Martin Hunter

В одной из мечетей огонь открыл уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант. Он вел онлайн-трансляцию нападения, а перед атакой опубликовал манифест, в котором назвал свои действия терактом.

Сотрудники скорой помощи на месте стрельбы в мечете Крайстчерч, Новая Зеландия
7 из 10

В одной из мечетей огонь открыл уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант. Он вел онлайн-трансляцию нападения, а перед атакой опубликовал манифест, в котором назвал свои действия терактом.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
© REUTERS / SNPA/Martin Hunter

Полицейский рядом с местом стрельбы в Крайстчерче.

Сотрудник правоохранительных органов рядом с местом стрельбы в мечети города Крайстчерч, Новая Зеландия
8 из 10

Полицейский рядом с местом стрельбы в Крайстчерче.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
© REUTERS / SNPA/Martin Hunter

Задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению.

Окровавленные бинты на дороге после стрельбы в мечети Аль-Нур в Крайстчерче, Новая Зеландия
9 из 10

Задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
© AP Photo / Mark Baker

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала этот день одним из самых черных в истории страны.

Стрельба в мечети в Новой Зеландии
10 из 10

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала этот день одним из самых черных в истории страны.

© AP Photo / Mark Baker
1 из 10

Трагедия произошла в мечети на Динс-авеню и в мечети Линвуд.

© AP Photo / Mark Baker
2 из 10

В одной из мечетей погиб 41 человек, в другой — семь. Из 40 человек, которых увезли в больницу, один скончался.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
3 из 10

В больницах остаются 39 раненых.

© AP Photo / Mark Baker
4 из 10

Отмечается, что среди пострадавших есть дети.

© AP Photo / Mark Baker
5 из 10

Глава полиции Новой Зеландии Майк Буш отметил, что нападение было хорошо спланировано.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
6 из 10

Полиция обезвредила несколько самодельных взрывных устройств в припаркованных неподалеку автомобилях.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
7 из 10

В одной из мечетей огонь открыл уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант. Он вел онлайн-трансляцию нападения, а перед атакой опубликовал манифест, в котором назвал свои действия терактом.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
8 из 10

Полицейский рядом с местом стрельбы в Крайстчерче.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
9 из 10

Задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
10 из 10

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала этот день одним из самых черных в истории страны.

© AP Photo / Mark Baker
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Нападение на мечети в Новой ЗеландииНовая ЗеландияВ мире
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