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РИА Новости

СМИ: начало суда над новозеландским стрелком перенесли из-за Рамадана

12:15 12.09.2019 (обновлено: 12:21 12.09.2019)
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© AP Photo / Mark BakerПолиция возле мечети в Линвуде, Крайстчерч, Новая Зеландия. 15 марта 2019
Полиция возле мечети в Линвуде, Крайстчерч, Новая Зеландия. 15 марта 2019
© AP Photo / Mark Baker
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Дату начала суда по делу 28-летнего австралийца Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчерч перенесли на июнь 2020 года, сообщает радиостанция Radio New Zealand.
Жертвы теракта были обеспокоены тем, что Таррант должен был предстать перед судом 4 мая 2020 года – в середину священного для мусульман месяца Рамадан, когда многие верующие постятся. Обвинение подало прошение о переносе даты. Адвокаты подсудимого не выразили протеста в отношении отсрочки.
Верховный суд Крайстчерча назначил новую дату заседания на 2 июня 2020 года.
Ранее сообщалось, что защита Тарранта подала ходатайство в Верховный суд Крайстчерча о переносе судебного процесса в другой город. Рассмотрение этого вопроса ожидается на слушании в суде 3 октября.
Полиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение
14 августа, 13:44РИА Новости
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта произошла стрельба, в результате которой, по данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом.
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