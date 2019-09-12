СМИ: начало суда над новозеландским стрелком перенесли из-за Рамадана

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Дату начала суда по делу 28-летнего австралийца Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчерч перенесли на июнь 2020 года, сообщает радиостанция Дату начала суда по делу 28-летнего австралийца Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчерч перенесли на июнь 2020 года, сообщает радиостанция Radio New Zealand

Жертвы теракта были обеспокоены тем, что Таррант должен был предстать перед судом 4 мая 2020 года – в середину священного для мусульман месяца Рамадан, когда многие верующие постятся. Обвинение подало прошение о переносе даты. Адвокаты подсудимого не выразили протеста в отношении отсрочки.

Верховный суд Крайстчерча назначил новую дату заседания на 2 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что защита Тарранта подала ходатайство в Верховный суд Крайстчерча о переносе судебного процесса в другой город. Рассмотрение этого вопроса ожидается на слушании в суде 3 октября.