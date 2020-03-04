В Крайстчерче усилили патрулирование у мечетей из-за годовщины атаки

Полиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение. Архивное фото

Полиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение

© AP Photo / Mark Baker Полиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Полиция Полиция Новой Зеландии усилила патрулирование рядом с мечетями в городе Крайстчерч в связи приближающейся первой годовщиной теракта, унесшего жизни более 50 человек, и появившейся угрозы в адрес прихожан, сообщается в релизе, опубликованном на сайте правоохранительных органов.

В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта 2019 года произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, который снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях.

"Полиция усилила патрулирование вокруг мечетей "ан-Нур" и "Линвуд"... поскольку приближается годовщина террористических атак", - заявили в полиции.

Ранее местный портал портал Newshub сообщил, что в воскресенье вечером неизвестный опубликовал в интернете сообщение с угрозами в адрес прихожан мечети "ан-Нур". Сообщение было написано на английском и украинском языках и сопровождалось изображением человека в балаклаве рядом с мечетью. Полиция начала расследование.

Как сообщили в полиции, в среду утром в связи с поступившей угрозой был проведен обыск по одному из адресов в Крайстчерче. В настоящее время полицейские допрашивают 19-летнего молодого человека. "Мужчине предъявлено обвинение по несвязанному с этим делу, полиция продолжает собирать доказательства по делу о мечети "ан-Нур", - сообщили в полиции.