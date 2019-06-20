Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T06:01Z
https://ria.ru/20190620/1555720276.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Новая Зеландия потратит 136 миллионов долларов на выкуп оружия у населения

06:01
532
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Власти Новой Зеландии потратят около 136 миллионов долларов на выкуп запрещенного полуавтоматического оружия у населения, сообщает издание New Zealand Herald со ссылкой на совместное заявление министров полиции и финансов страны.
После теракта в Крайстчерче, унесшего жизни 50 человек, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о введении запрета на все боевое полуавтоматическое оружие и штурмовые винтовки на территории страны. В апреле парламент Новой Зеландии принял законопроект, вводящий запрет на полуавтоматическое оружие боевого типа, штурмовые винтовки и их детали.
Обвиняемый в массовом убийстве Брентон Таррант в суде города Крайстчерч, Новая Зеландия
30 марта, 08:00
Новая Зеландия приравняла Тарранта к Герострату. Эффект будет тот же
Сообщается, что в бюджете Новой Зеландии предусмотрены 190 миллионов новозеландских долларов (124,7 миллиона долларов США) для выкупа этого оружия и еще 18 миллионов новозеландских долларов (11,8 миллиона долларов США) для разработки схемы их сбора.
В заявлении министров отмечается, что граждане, владеющие полуавтоматическим оружием, должны сдать его до 20 декабря 2019 года.
В середине марта в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Одному человеку, 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, предъявлены обвинения в убийстве.
Нападение на мечети в Новой Зеландии
© AP Photo / Mark Baker

Трагедия произошла в мечети на Динс-авеню и в мечети Линвуд.

Сотрудники скорой помощи на месте стрельбы в мечете Крайстчерч, Новая Зеландия
1 из 10

Трагедия произошла в мечети на Динс-авеню и в мечети Линвуд.

© AP Photo / Mark Baker
© REUTERS / SNPA/Martin Hunter

В одной из мечетей погиб 41 человек, в другой — семь. Из 40 человек, которых увезли в больницу, один скончался.

На месте стрельбы в мечети города Крайстчерч, Новая Зеландия
2 из 10

В одной из мечетей погиб 41 человек, в другой — семь. Из 40 человек, которых увезли в больницу, один скончался.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
© AP Photo / Mark Baker

В больницах остаются 39 раненых.

Мужчина возле мечети города Крайстчерч, где произошла стрельба
3 из 10

В больницах остаются 39 раненых.

© AP Photo / Mark Baker
© AP Photo / Mark Baker

Отмечается, что среди пострадавших есть дети.

Полиция возле мечети в Линвуде, Крайстчерч, Новая Зеландия. 15 марта 2019
4 из 10

Отмечается, что среди пострадавших есть дети.

© AP Photo / Mark Baker
© REUTERS / SNPA/Martin Hunter

Глава полиции Новой Зеландии Майк Буш отметил, что нападение было хорошо спланировано.

Сотрудники правоохранительных органов рядом с местом стрельбы в мечети города Крайстчерч, Новая Зеландия
5 из 10

Глава полиции Новой Зеландии Майк Буш отметил, что нападение было хорошо спланировано.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
© REUTERS / SNPA/Martin Hunter

Полиция обезвредила несколько самодельных взрывных устройств в припаркованных неподалеку автомобилях.

На месте стрельбы в мечети города Крайстчерч, Новая Зеландия
6 из 10

Полиция обезвредила несколько самодельных взрывных устройств в припаркованных неподалеку автомобилях.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
© REUTERS / SNPA/Martin Hunter

В одной из мечетей огонь открыл уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант. Он вел онлайн-трансляцию нападения, а перед атакой опубликовал манифест, в котором назвал свои действия терактом.

Сотрудники скорой помощи на месте стрельбы в мечете Крайстчерч, Новая Зеландия
7 из 10

В одной из мечетей огонь открыл уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант. Он вел онлайн-трансляцию нападения, а перед атакой опубликовал манифест, в котором назвал свои действия терактом.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
© REUTERS / SNPA/Martin Hunter

Полицейский рядом с местом стрельбы в Крайстчерче.

Сотрудник правоохранительных органов рядом с местом стрельбы в мечети города Крайстчерч, Новая Зеландия
8 из 10

Полицейский рядом с местом стрельбы в Крайстчерче.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
© REUTERS / SNPA/Martin Hunter

Задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению.

Окровавленные бинты на дороге после стрельбы в мечети Аль-Нур в Крайстчерче, Новая Зеландия
9 из 10

Задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
© AP Photo / Mark Baker

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала этот день одним из самых черных в истории страны.

Стрельба в мечети в Новой Зеландии
10 из 10

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала этот день одним из самых черных в истории страны.

© AP Photo / Mark Baker
1 из 10

Трагедия произошла в мечети на Динс-авеню и в мечети Линвуд.

© AP Photo / Mark Baker
2 из 10

В одной из мечетей погиб 41 человек, в другой — семь. Из 40 человек, которых увезли в больницу, один скончался.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
3 из 10

В больницах остаются 39 раненых.

© AP Photo / Mark Baker
4 из 10

Отмечается, что среди пострадавших есть дети.

© AP Photo / Mark Baker
5 из 10

Глава полиции Новой Зеландии Майк Буш отметил, что нападение было хорошо спланировано.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
6 из 10

Полиция обезвредила несколько самодельных взрывных устройств в припаркованных неподалеку автомобилях.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
7 из 10

В одной из мечетей огонь открыл уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант. Он вел онлайн-трансляцию нападения, а перед атакой опубликовал манифест, в котором назвал свои действия терактом.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
8 из 10

Полицейский рядом с местом стрельбы в Крайстчерче.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
9 из 10

Задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter
10 из 10

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала этот день одним из самых черных в истории страны.

© AP Photo / Mark Baker
201000
Обсудить 0
Нападение на мечети в Новой ЗеландииНовая ЗеландияВ мире
Рекомендуем
Открытие платного участка автомобильной дороги М-4 Дон
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
РИА
Новости
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украинский политик рассказал о провале Зеленского в поездке по Европе
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Продюсер "Чернобыля" объяснил искажение исторических фактов
Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф
National Interest рассказал, почему НАТО следует бояться С-400
Лента
новостей
Паук-каракурт
Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Два школьника получили положительные оценки на ЕГЭ после скандала с ручками
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
Определены самые популярные курорты на Азовском море
Врио главы Башкирии Радий Хабиров. Архивное фото
Врио главы Башкирии назвал сроки затопления тлеющего карьера в Сибае
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста
Карта Сбербанка
Сбербанк заявил об успехе в борьбе с мошенниками
В Иране заявили о сбитом разведывательном беспилотнике США
Самолет Airbus A321 авиакомпании American Airlines. Архивное фото
American Airlines купит 50 узкофюзеляжных лайнеров Airbus A321 XLR
В Италии из-за взрыва бытового газа обрушился жилой дом
В США опровергли сообщения о сбитом над Ираном беспилотнике
Сотрудница в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области
Чем грозит один укус клеща и что делать, если это случилось
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36Физики из России создали световой транзистор, не требующий охлаждения
11:35Юридические доказательства ССГ по МН17 ничтожны, заявил Патрушев
11:35В Петербурге завели дело после обнаружения на улице новорожденной девочки
11:33В ЯНАО пьяный водитель протаранил забор и четыре машины
11:32Минобороны: Ту-95МС при полете в Тихом океане не нарушили ничьих границ
11:29Мосгорсуд отклонил жалобу на арест ученика Кудрявцева по делу о госизмене
11:27Суд отменил арест гендиректору Белгородского НПЗ
11:27Песков: среди вопросов к Путину практически нет вопросов об образовании
11:26РЖД показали фото ж/д переход на Урале, на который жители жаловались Путину
11:25Путин посмотрел много обращений граждан к прямой линии, заявил Песков
11:24В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев
11:23Медведев начал заседание правительства на час раньше
11:21Минобороны прокомментировало заявления Японии о российском бомбардировщике
11:19Минобороны Литвы опровергло информацию о радиоактивном заражении реки
11:19Эксперт оценил идею взимать штрафы за бесплатный проезд по платным дорогам
11:17Премьер Малайзии назвал выводы следствия по МН17 бездоказательными
11:14В Госдуме считают, что Ирану стоит купить российские С-400
11:13В РЖД ответили на просьбу уральцев к Путину построить переход путей
11:10Прокуратура через суд потребовала построить ж/д переход в уральском селе
11:07Пушков прокомментировал "провальный" визит Зеленского в Европу
Лента новостейМолния