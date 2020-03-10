Проект Aurus

Отправной точкой начала создания автомобилей Aurus стала потребность в лимузине отечественного производства для президента страны, так как после многочисленных попыток модернизировать и обновить престижный в СССР правительственный лимузин высшее руководство России с середины 1990-х годов стало ездить на немецких представительских бронированных автомобилях марки Mercedes. При этом руководство страны (как президент, так и премьер) неоднократно говорило о необходимости пересаживать чиновников на отечественные автомобили.

Концепция российской машины для первых лиц государства была сформулирована в 2011 году. В 2012 году решили создать не один президентский лимузин, а линейку современных безопасных машин на единой модульной платформе. В отличие от советских представительских ЗИЛов новые машины должны были создаваться не на стапеле в единичных экземплярах, а встать на поток, что значительно удешевляло проект в целом.

К концу 2012 года образ будущего автомобиля для первого лица государства начал вырисовываться – седан с классическими пропорциями, формами и кодовым названием "Кортеж". Вдохновил авторов первый советский послевоенный автомобиль представительского класса ЗИС-110. В проекте на конкурсной основе участвовали итальянское кузовное ателье Bertone и Государственный научный центр ФГУП "НАМИ" ("Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт"). В итоге победа досталась научно-исследовательскому институту.

В сентябре 2013 года распоряжением президента России ГНЦ ФГУП "НАМИ" был определен единственным исполнителем госзаказа на выполнение "пилотного проекта по разработке и постановке на производство отечественных автомобилей на базе единой модульной платформы, обеспечивающего создание автотранспортных средств, предназначенных для перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране".

Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

Команда НАМИ создала унифицированную платформу и линейку премиальных автомобилей на ее базе. На первоначальном этапе в проекте участвовали крупные иностранные компании, использовался международный опыт, применялись самые передовые технологии. В проекте банального копирования не было: зарубежные наработки "творчески освоили", а на их базе разработали собственные.

Команда НАМИ создала концепцию автомобиля и технические задания на узлы и компоненты, часть из которых изготавливались под данный проект за рубежом. Двигатель внутреннего сгорания был разработан НАМИ совместно с немецкой компанией Porsche Engineering, а система полного привода – в сотрудничестве с канадской фирмой Magna.

Созданная единая модульная платформа является гибридной. В разработанных двигателях внутреннего сгорания реализована гибридная схема с электромашиной. Наличие высоковольтной системы, состоящей из электромашины, высоковольтной батареи и других компонентов, на сегодня только обеспечивает корректировку тяговых и скоростных характеристик двигателя в режимах динамического разгона и других условиях с высокой нагруженностью мотора. Но в конструкции платформы были заложены решения, которые позволят следующим модификациям автомобиля во все большем объеме использовать электротягу и становиться преимущественно электрокарами.

На базе единой модульной платформы в НАМИ разработали длиннобазный и короткобазный седаны, микроавтобус и внедорожник. В итоге получилось сразу несколько моделей гражданских и служебных машин премиального класса, внутри которых не менее половины деталей отечественные. Над дизайном новых машин работали сотрудники "Русского автомобильного дизайна", одного из подразделений НАМИ.

Модели Aurus названы в честь башен Московского Кремля. Лимузин и седан – "Сенат", микроавтобус – "Арсенал", а внедорожник – "Комендант".

Все семейство автомобилей Aurus полноприводное, оснащается гибридной силовой установкой, включающей в себя 598-сильный бензиновый двигатель V8 объемом 4,4 литра, который агрегатируется электромотором и высоковольтной батареей. Мотор работает в связке с девятиступенчатой российской автоматической трансмиссией.

Первыми к выпуску подготовили лимузины и седаны (в обычном и бронированном исполнении).

В 2014 году изготовили первый полноразмерный макет, способный передвигаться самостоятельно, а уже в конце 2017 года первые предсерийные экземпляры поступили в гараж особого назначения Федеральной службы охраны (ФСО) России. Седьмого мая 2018 года Владимир Путин прибыл на церемонию вступления в должность президента России на новом отечественном автомобиле Aurus Senat Limousine. Его длина – шесть метров 62 сантиметра, ширина – два метра, высота – 1,695 метра, дорожный просвет – 200 миллиметров. Представительская машина черного цвета имеет характерную и узнаваемую особенность – большую серебряную раму на переднем капоте. Через два с небольшим месяца машина совершила зарубежную поездку в Финляндию на встречу президентов России и США.

Официальная премьера модельного ряда Aurus состоялась в конце августа 2018 года в рамках Московского международного автосалона, где были продемонстрированы седан и лимузин. В апреле 2019 года появилось патентное изображение третьей модели первого российского люксового автобренда – микроавтобуса Aurus. К этому времени минивэнов было собрано всего несколько бронированных штук для Службы безопасности президента. Серийная версия будет отличаться от них.

В конце апреля Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.

В 2019 году в параде Победы 9 мая на Красной площади впервые участвовали автомобили пятой модели Aurus – кабриолеты. Их государственные испытания были завершены в феврале 2020 года. В основе парадного кабриолета Aurus лежит представительский седан Senat S600, по длине машины абсолютно идентичны – 5,63 метра. Поскольку удаление стальной крыши негативно отразилось на жесткости кузова на кручение, кабриолет имеет две, а не четыре двери. Но они удлиненные, стойка кузова смещена немного назад относительно седана. Все оригинальные наружные панели кузова кабриолета отформованы из углепластика. Автомобиль укомплектован складной матерчатой крышей разработки и производства финской компании Valmet Automotive, при помощи электропривода она складывается / раскладывается всего за 30 секунд. По технической части кабриолет аналогичен седану. Особенностью кабриолета является возможность включения "парадного" режима движения. При активации режима максимальная скорость автомобиля ограничена на 20 километров в час, а подвеска становится более "мягкой" – чтобы сглаживать движение по брусчатке Красной площади.

Первые автомобили Aurus собирают на мощностях ФГУП "НАМИ" в Москве, они позволяют выпускать 150-200 машин в год. В 2021 году к производству автомобилей подключится завод Sollers (индустриальный партнер НАМИ) в Елабуге (Татарстан), это позволит увеличить объемы их выпуска до 5000 единиц в год. Производство на заводе будет полного цикла. Оно включает в себя штамповочное производство, производство двигателей, цех сборки, цех окраски и цех сварки. В работе будут использованы технологии цифрового производства (цифровой двойник производства, промышленный интернет вещей, RFID-индентификация), а также беспилотные технологии, технологии дополненной реальности. Спецавтомобили для Федеральной службы охраны продолжат делать на НАМИ.

За продвижение и продажи автомобилей новой российской марки отвечает компания ООО "Аурус". Сначала 75% компании принадлежали ФГУП "НАМИ", а 25% – российской автомобилестроительной компании Sollers (ПАО "Соллерс"). В 2019 году фонд обороны, безопасности и развития Tawazun из ОАЭ стал совладельцем ООО "Аурус", приобретя 36% компании за 110 миллионов евро. Таким образом, ФГУП "НАМИ", оставаясь разработчиком автомобилей бренда Aurus, сохранил 63,5% в компании, а доля Sollers в ООО "Аурус" сократилась до 0,5%, но Sollers остался индустриальным партнером проекта, который организовывает серийное производство машин Aurus на мощностях завода в Елабуге. Новый иностранный инвестор станет генеральным дистрибутором модельной линейки Aurus в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Кроме того, Tawazun, возможно, в будущем станет налаживать производство этой машины на своих мощностях в ОАЭ и других странах региона.

Официальными дилерами автомобилей Aurus являются автомобильная группа "Авилон" и компания "Панавто". В августе 2019 года в деловом центре "Москва-Сити" открыли первый шоурум по коммерческим продажам машин семейства Aurus. Во второй половине 2020 года планируется открыть второй шоурум – "Авилон-Легенда".

Бренд Aurus, под которым автомобили представительского уровня выходят в серию, становится одной из визитных карточек России и происходит расширение его модельной линейки за пределы автомобильной сферы. В 2019 году в рамках Международного авиасалона МАКС на статической экспозиции холдинга "Вертолеты России" впервые был продемонстрирован легкий многоцелевой вертолет "Ансат" с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике бренда Aurus. Дизайн-проект салона создан специалистами "Вертолетов России" и НАМИ. Всего в конструкцию новой версии вертолета было внесено более 10 изменений для повышения эргономики.

В рамках проекта разрабатывается также мотоцикл Aurus, который будет полностью электрическим. Производство мотоциклов планируется начать к 2023 году.