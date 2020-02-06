Источник: завершены госиспытания парадных кабриолетов Aurus

"Госиспытания завершены, государственная комиссия рассмотрела результаты испытаний и пришла к выводу, что технические требования, заложенные в ТТЗ, выполнены", - сказал собеседник агентства.

По его словам, теперь межведомственная комиссия должна выдать рекомендацию к принятию образца на снабжение Минобороны России.

В 2019 году кабриолеты Aurus впервые участвовали в параде Победы 9 мая на Красной площади. Проект "Единая модульная платформа" (ранее "Кортеж", бренд Aurus) - это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров.