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Источник: завершены госиспытания парадных кабриолетов Aurus
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РИА Новости

Источник: завершены госиспытания парадных кабриолетов Aurus

03:32 06.02.2020 (обновлено: 04:02 06.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на автомобиле Aurus Senat
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на автомобиле Aurus Senat
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на автомобиле Aurus Senat. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Государственные испытания парадных кабриолетов Aurus завершены, все заложенные в техническом задании требования выполнены, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Госиспытания завершены, государственная комиссия рассмотрела результаты испытаний и пришла к выводу, что технические требования, заложенные в ТТЗ, выполнены", - сказал собеседник агентства.
По его словам, теперь межведомственная комиссия должна выдать рекомендацию к принятию образца на снабжение Минобороны России.
В 2019 году кабриолеты Aurus впервые участвовали в параде Победы 9 мая на Красной площади. Проект "Единая модульная платформа" (ранее "Кортеж", бренд Aurus) - это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров.
Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Ориентировочная цена машин семейства "Кортеж", которые появятся в продаже под брендом Aurus, будет начинаться от 10 миллионов рублей.
Автомобиль Aurus Senat в первом шоуруме по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта Кортеж в деловом центре Москва-Сити
13 декабря 2019, 15:23Республика Татарстан
Серийное производство автомобилей Aurus начнется в 2021 году
6923005
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AurusРоссияОбщество
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