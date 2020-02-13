Серийное производство мотоциклов Aurus начнется через два года

ПАРИЖ, 13 фев - РИА Новости. Производство мотоциклов Aurus может начаться через два года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Я думаю, что пару лет нам надо, чтобы запустить в производство. Мотоцикл гораздо проще с точки зрения запуска производства", - сказал журналистам министр, который находится с визитом в Париже.
По его словам, в продажу мотоцикл может поступить в 2023 году.
Министр отметил, что мотоцикл будет полностью электрический.
6 февраля, 03:32Источник: завершены госиспытания парадных кабриолетов Aurus