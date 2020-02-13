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Серийное производство мотоциклов Aurus начнется через два года
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РИА Новости

Серийное производство мотоциклов Aurus начнется через два года

19:43 13.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый шоурум по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта "Кортеж" в деловом центре "Москва-Сити"
Первый шоурум по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта Кортеж в деловом центре Москва-Сити
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ПАРИЖ, 13 фев - РИА Новости. Производство мотоциклов Aurus может начаться через два года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Я думаю, что пару лет нам надо, чтобы запустить в производство. Мотоцикл гораздо проще с точки зрения запуска производства", - сказал журналистам министр, который находится с визитом в Париже.
По его словам, в продажу мотоцикл может поступить в 2023 году.
Министр отметил, что мотоцикл будет полностью электрический.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на автомобиле Aurus Senat
6 февраля, 03:32
Источник: завершены госиспытания парадных кабриолетов Aurus
2831002
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АвтоДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияЭкономика
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