Серийное производство автомобилей Aurus начнется в 2021 году

Автомобиль Aurus Senat в первом шоуруме по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта "Кортеж" в деловом центре "Москва-Сити"

КАЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости. Серийное производство автомобилей представительского класса Серийное производство автомобилей представительского класса Aurus стартует в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане в первом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба президента республики по итогам презентации проекта министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову

"Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова осмотрел завод ООО "Форд Соллерс Елабуга", где в настоящее время идет подготовка к началу серийного производства автомобилей представительского класса Aurus… Серийное производство автомобилей стартует в первом квартале 2021 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на площадке будет налажено производство полного цикла. Оно будет включать штамповочное производство, производство двигателей, цех сборки, цех окраски и цех сварки. Так, производство двигателей будет включать в себя мехобработку и финальную сборку. Роботизированный комплекс позволит выполнять технически сложные виды работ. Для цеха сборки автомобилей предусмотрена концепция "завод – шоурум". Будут использованы технологии цифрового производства (цифровой двойник производства, промышленный интернет вещей, RFID-индентификация), а также беспилотные технологии, технологии дополненной реальности.

Проект "Кортеж" (бренд Aurus) - это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.