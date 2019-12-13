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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2019-12-13T20:32+0300
https://ria.ru/20191213/1562362832.html
Серийное производство автомобилей Aurus начнется в 2021 году
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РИА Новости

Серийное производство автомобилей Aurus начнется в 2021 году

15:23 13.12.2019 (обновлено: 20:32 13.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтомобиль Aurus Senat в первом шоуруме по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта "Кортеж" в деловом центре "Москва-Сити"
Автомобиль Aurus Senat в первом шоуруме по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта Кортеж в деловом центре Москва-Сити
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КАЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости. Серийное производство автомобилей представительского класса Aurus стартует в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане в первом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба президента республики по итогам презентации проекта министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.
"Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова осмотрел завод ООО "Форд Соллерс Елабуга", где в настоящее время идет подготовка к началу серийного производства автомобилей представительского класса Aurus… Серийное производство автомобилей стартует в первом квартале 2021 года", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на площадке будет налажено производство полного цикла. Оно будет включать штамповочное производство, производство двигателей, цех сборки, цех окраски и цех сварки. Так, производство двигателей будет включать в себя мехобработку и финальную сборку. Роботизированный комплекс позволит выполнять технически сложные виды работ. Для цеха сборки автомобилей предусмотрена концепция "завод – шоурум". Будут использованы технологии цифрового производства (цифровой двойник производства, промышленный интернет вещей, RFID-индентификация), а также беспилотные технологии, технологии дополненной реальности.
Автомобиль Aurus Senat, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
14 ноября, 03:07
Источник сообщил об успешных испытаниях парадных Aurus
Проект "Кортеж" (бренд Aurus) - это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.
Ранее глава минпромторга России Мантуров сообщал, что седаны и внедорожники Aurus будут собирать на мощностях Sollers в ОЭЗ "Алабуга", производство спецавтомобилей для Федеральной службы охраны продолжится на НАМИ.
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Республика ТатарстанAurusДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФРустам МиннихановТатарстанЭкономика
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