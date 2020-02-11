В России завершили сертификационные испытания вертолета "Ансат Aurus"

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сертификационные испытания российского вертолета "Ансат" с салоном повышенной комфортности в стилистике бренда Aurus завершены, сообщает пресс-служба холдинга "Вертолеты России".
"На Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") завершились сертификационные испытания вертолета "Ансат" с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике бренда Aurus. ... Под брендом Aurus в рамках проекта "Кортеж" выпускаются машины класса люкс для первых лиц государств. Теперь линейку продолжает и авиационная техника. Впервые "Ансат" в стилистике бренда Aurus был продемонстрирован на статической экспозиции холдинга "Вертолеты России" в рамках МАКС-2019", - говорится в сообщении.
Цель сертификационных испытаний – оценка работоспособности оборудования, установленного в VIP-салоне вертолета и электромагнитной совместимости с бортовым радиоэлектронным оборудованием. Следующий этап – получение в Росавиации одобрения данного изменения типовой конструкции вертолета.
"Мы рассчитываем, что процедура сертификации "Ансата Aurus" не займет много времени. После получения соответствующих документов в Росавиации весной рассчитываем провести предъявительские и приемо-сдаточные испытания машины. После этого вертолет будет передан первому заказчику", - привели в пресс-службе слова гендиректора "Вертолетов России" Андрея Богинского.
"Ансат Aurus" предназначен для перевозки пяти пассажиров. Дизайн-проект салона создан специалистами "Вертолетов России" и ФГУП НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт). При разработке салона для выработки оптимальных эргономических решений, помимо компьютерного моделирования, проводились тесты с участием людей с различной комплекцией.
Легкий многоцелевой вертолет "Ансат" спроектирован ОКБ Казанского вертолетного завода. Машина оснащена двумя двигателями и может применяться для пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды и в качестве санитарного борта. Успешно завершены высокогорные испытания "Ансата", подтвердившие возможность его работы в горной местности на высотах до 3500 метров. Вертолет может применяться в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию.