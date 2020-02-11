Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T15:45+0300
https://ria.ru/20200211/1564552911.html
В России завершили сертификационные испытания вертолета "Ансат Aurus"
https://cdn21.img.ria.ru/images/155838/47/1558384765_0:96:3139:1862_1036x0_80_0_0_693f18566d6cc4b3596a080782d3280d.jpg
РИА Новости

В России завершили сертификационные испытания вертолета "Ансат Aurus"

15:45 11.02.2020
541
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВертолет "Ансат" с дизайном в стиле Aurus на выставке, которая откроется в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском
Вертолет Ансат с дизайном в стиле Aurus на выставке, которая откроется в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сертификационные испытания российского вертолета "Ансат" с салоном повышенной комфортности в стилистике бренда Aurus завершены, сообщает пресс-служба холдинга "Вертолеты России".
"На Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") завершились сертификационные испытания вертолета "Ансат" с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике бренда Aurus. ... Под брендом Aurus в рамках проекта "Кортеж" выпускаются машины класса люкс для первых лиц государств. Теперь линейку продолжает и авиационная техника. Впервые "Ансат" в стилистике бренда Aurus был продемонстрирован на статической экспозиции холдинга "Вертолеты России" в рамках МАКС-2019", - говорится в сообщении.
Цель сертификационных испытаний – оценка работоспособности оборудования, установленного в VIP-салоне вертолета и электромагнитной совместимости с бортовым радиоэлектронным оборудованием. Следующий этап – получение в Росавиации одобрения данного изменения типовой конструкции вертолета.
"Мы рассчитываем, что процедура сертификации "Ансата Aurus" не займет много времени. После получения соответствующих документов в Росавиации весной рассчитываем провести предъявительские и приемо-сдаточные испытания машины. После этого вертолет будет передан первому заказчику", - привели в пресс-службе слова гендиректора "Вертолетов России" Андрея Богинского.
"Ансат Aurus" предназначен для перевозки пяти пассажиров. Дизайн-проект салона создан специалистами "Вертолетов России" и ФГУП НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт). При разработке салона для выработки оптимальных эргономических решений, помимо компьютерного моделирования, проводились тесты с участием людей с различной комплекцией.
Легкий многоцелевой вертолет "Ансат" спроектирован ОКБ Казанского вертолетного завода. Машина оснащена двумя двигателями и может применяться для пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды и в качестве санитарного борта. Успешно завершены высокогорные испытания "Ансата", подтвердившие возможность его работы в горной местности на высотах до 3500 метров. Вертолет может применяться в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию.
Демонстрация вертолета Ансат на летно-испытательном комплексе ОАО Казанский вертолетный завод
20 января, 09:14
Россия поставит в Эритрею два вертолета "Ансат" до конца 2020 года
3400000
Обсудить 0
РосавиацияКазанский вертолетный заводМоскваЭкономика
Рекомендуем
Нино Бурджанадзе
Бурджанадзе заявила о возможной революции в Грузии
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийская армия отбила нападение боевиков на населенный пункт в Идлибе
Обломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020
Источник сообщил о гибели пилотов сбитого сирийского вертолета
Логотип КамАЗ
"КамАЗ" запатентовал электрогрузовик без кабины
Польская полиция
В Польше группу россиян, украинцев и белорусов избили за русскую речь
Графеновая атомная структура
Россия запустила крупнейшее в мире производство графеновых нанотрубок
Экс-представитель президента Украины в Крыму Сергей Куницын
Украинского политика хотят лишить звания почетного гражданина Керчи
Горящие обломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020
В Идлибе сбили вертолет сирийской армии
Кадр компьютерной анимации полета Falcon HTV-2
ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
Здание министерства финансов РФ
Минфин попросил разъяснить процедуру разблокировки счетов предприятий
Улица в Шарм-эль-Шейхе
Число жителей Египта преодолело отметку в сто миллионов человек
Российская певица Анна Бутурлина
Российская певица назвала выступление на премии "Оскар" важным опытом
Нино Бурджанадзе
Бурджанадзе назвала условия для улучшения отношений России и Грузии
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Тюмени завели дело на подростка из-за пранка про коронавирус
Сотрудник полиции
В Москве поймали мужчину, который насиловал женщин в отеле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:36Российскому обществу не стоит фетишизировать ЕС, считает Чижов
09:34Планировавшие отдохнуть в Китае сибиряки поедут в другие страны
09:29Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов
09:27Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16Брошенного младенца нашли в подземном переходе у метро в Москве
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
Лента новостейМолния