МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Aurus со временем предложит покупателям несколько вариантов двигателей, однако появление чисто электрической модификации под вопросом, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Aurus Адиль Ширинов.
"Я уверен, что будут (несколько вариантов двигателей - ред.). Тоже опять-таки вопрос времени и развития продуктовой линейки. А пока, дайте нам освоить то, что мы запланировали сегодня", - сказал собеседник агентства.
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Говоря о превращении Aurus в электрокар, Ширинов отметил, что конструктивно решение уже заложено в текущую платформу - есть гибрид, и электрической ее можно сделать, что подтверждается специалистами НАМИ. "Будет зависеть от потребности. Это возможно. С инженерной точки зрения это решаемо, с точки зрения продуктовой стратегии - больше вопрос потребностей", - комментирует он.
Предыдущий глава Aurus Герхард Хильгерт говорил в интервью РИА Новости почти год назад, что разработчики планируют усовершенствовать гибридную систему автомобиля, сделать более мощный электродвигатель, чтобы он мог использоваться независимо от основного двигателя, чтобы в городе можно было переключаться только на электричество. Это улучшит разгон машины, особенно если говорить о тяжелом лимузине, отмечал он.
Aurus - это рыночное название семейства автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства на основе единой модульной платформы, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник, который должен быть представлен в этом году. Проект под кодовым именем "Кортеж" реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.